JBL odhaluje sluchátka Soundgear Clips a Sense Pro

2025-08-28T13:35:51+02:00
• 28. 8. 2025#Ostatní

JBL Soundgear Clips | Zdroj: JBL

Nabídku bezdrátových sluchátek rozšiřuje firma JBL, která do portfolia najednou zařazuje dvě novinky s názvem Soundgear Clips a Sense Pro. Ty mezi sebou hlavně sdílejí technologii JBL OpenSound, takže budou konkurencí pro zástupce s otevřenou konstrukcí. Výrobce u obou slibuje pohodlné nošení, zvýšenou odolnost, kvalitní zvuk nebo dlouhou výdrž baterie.

Každý si vybere

Model Soundgear Clips se dočkal systému čtyř mikrofonů, které i díky umělé inteligenci přinášejí maximálně čistý zvuk bez okolního ruchu. Zmiňovaná odolnost je podložena získanou certifikací IP54. Dotykové ovládání si uživatel může přizpůsobit v doprovodné aplikaci. Sluchátka zvládnou 8 hodin poslechu a dodávané pouzdro přidává dalších 24 hodin výdrže. Navíc pouhých 10 minut nabíjení prodlouží poslech o 3 hodiny.

Bližší informace zjistíme asi až před spuštěním prodeje, což plánují na měsíc říjen za cenu 130 euro (tj. cca 3 200 Kč). K dispozici bude celkem 5 barevných variant – White Ghost, Black Ghost, Purple Ghost, Blue Ghost, Copper Ghost.

Soundgear Clips 1 1000x750x

JBL Soundgear Clips | Zdroj: JBL

Do podstatně lepší pozice se také v říjnu dostane řešení Sense Pro za 180 euro (tj. cca 4 400 Kč), kde nejvíc práce odvede 16,2mm měnič. Počet mikrofonů a certifikace odolnosti zůstává stejná jako u výše zmíněného přírůstku.

Maximální délka poslechu činí 38 hodin, přičemž zhruba 8 hodin vydrží na jeden zátah. Rychlé 10minutové nabíjení natáhne výdrž o další 4 hodiny. Do obchodů mimochodem dorazí také 5 barevných možností (bílá, černá, fialová, modrá, šedá).

Sense Pro 680x680x

JBL Sense Pro | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, news.jbl.com, gizmochina.com

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

