Recenze přenosného dotykového monitoru MISURA M16TB

V dnešní stále rychlejší době, kdy mobilita a flexibilita hrají klíčovou roli v našich osobních i pracovních životech, se přenosné monitory bezpochyby stávají stále populárnějšími. Moc dobře to znám z pozice studenta i redaktora, a tak pro mě byla možnost otestovat přenosný a rovněž dotykový monitor značky MISURA jasnou volbou.
Pojďme se tedy na tento monitor společně podívat. Mimo výčet parametrů a své pocity se s vámi podělím zejména o praktické zkušenosti a o to, v jakých situacích vám MISURA M16TB dokáže ulehčit život.
Design
Monitor M16TB přišel na trh s elegantním a minimalistickým vzhledem, který poutá uživatelovo oko zejména svou štíhlostí. Tloušťka tohoto trháku od MISURA je totiž pouhých 9 milimetrů. Hmotnost pak dosahuje na číslo 1,0 kilogramu. M16TB je tak ideálním společníkem i na cesty, o čemž ještě bude řeč.
Rámečky displeje jsou tenké, vzhledné a navíc působí robustně. O monitor se tak rozhodně nebudete bát právě ani při jeho přepravě. S rozměry 36 × 22,4 cm se vejde do drtivé většiny batohů i tašek na notebooky.
Součástí balení je magnetické pouzdro, které mimo solidní ochranu funguje i jako stojan. Díky němu si tak můžete monitor jednoduše nastavit do ideálního úhlu bez nutnosti dalšího příslušenství. V praxi bych ale ocenil větší stabilitu na stole. Celkově však design MISURA M16TB působí velmi pěkně.
Displej
Nyní už ale k té nejdůležitější části každého monitoru, displeji. Model M16TB je vybaven 16palcovým IPS panelem s Full HD (1920 × 1080) rozlišením. Ten ve zkratce uživateli poskytuje solidní ostrost i široký pozorovací úhel až 178 stupňů.
Barevné podání je díky technologii HDR opravdu živé. Kontrastní poměr 1200:1 totiž zajišťuje hluboké černé i světlé barvy. Jas 300cd/m2 postačuje pro vnitřní prostředí, ale při práci venku na slunci je čitelnost displeje částečně omezená. Jedná se však o perfektní kompromis mezi jasností displeje a výdrží baterie.
Velkou výhodou je „Low Blue Mode“, tedy funkce snižující množství modrého světla, která snižuje únavu očí při dlouhém používání monitoru. Displej pak disponuje ještě laminací optickým lepidlem, která výrazně prodlužuje dobu jeho životnosti. Panel displeje a dotyková obrazovka jsou pevně spojeny, a tak nehrozí vniknutí vodní páry či prachu.
Výdrž baterie
Vestavěná baterie je rozhodně jednou z věcí, které tomuto monitoru přidávají na trhu velkou výhodu. Její kapacita totiž dosahuje na 8000 mAh a výrobce slibuje až 4 hodiny provozu bez napájení. To je ideální pro situace, kdy nemáte přístup k zásuvce, ať už pracujete třeba v kavárně nebo na dlouhé cestě vlakem.
Ve svém testu jsem se na výdrž baterie podíval zblízka a musím říct, že čísla sedí. 3,5 hodiny práce vydržel monitor i při vyšším jasu a opakovaně.
Zvuk
Zabudované reproduktory jsou určitě dalším benefitem monitoru MISURA M16TB. Poskytují ale spíše základní zvukový výstup. Pro videohovory je zvuk monitoru rozhodně dostatečný, ale při poslechu hudby či sledování filmů bych raději volil připojení sluchátek. Použít můžete stále i ta drátová, jelikož M16TB nabízí 3,5mm jack.
Reálné zkušenosti
Během více než týdne testování jsem monitor MISURA M16TB používal jako druhý monitor ke svému notebooku při psaní článků. Dotykové ovládání mi usnadnilo rychle přetahovat okna i upravovat texty. Druhý monitor se navíc hodil například i u čtení tiskových zpráv či korektuře článků a celkově mi moji práci rozhodně urychlil. Jelikož jsou prázdniny, tak jsem ho nedokázal vyzkoušet ve školním prostředí, ale dokážu si představit, že by byla situace úplně stejná.
Vyzkoušel jsem i sledování filmu a výdrž baterie bez napájení. Rovněž jsem displej používal i při práci na dovolené. Celkově mi monitor výrazně ulehčil multitasking. Příjemně mě překvapila výdrž baterie, nízká hmotnost i fakt, že se M16TB nezahříval ani při provozu ve vyšších teplotách.
Specifikace MISURA M16TB
- úhlopříčka: 16 palců
- rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
- poměr stran: 16:9
- typ panelu: IPS
- obnovovací frekvence: 60 Hz
- doba odezvy: 30 ms
- jas: 300cd/m2
- kontrastní poměr: 1200:1
- pozorovací úhy: 178° horizontálně/vertikálně
- konektivita: 2× USB-C, 1× Micro USB, 1× Mini HDMI
- baterie: 8000 mAh, výdrž až 4 hodiny bez napájení
- hmotnost: 1,0 kg
- rozměry: 360 x 224 x 9 mm
- technologie: HDR, G+G, Low Blue Mode
- obsah balení:
- 1× USB-C na USB-C kabel
1× přenosný monitor
1× USB-C na USB-A kabel
1× MiniHDMI na HDMI kabel
1× nabíječka
1× magnetické ochranné pouzdro
- 1× USB-C na USB-C kabel
- cena: 7990 korun českých
Závěrečné hodnocení MISURA M16TB
Přenosný monitor MISURA M16TB zkrátka přináší skvělou kombinaci mobility, dotykového ovládání a vestavěné baterie, což z něj dělá ideálního společníka pro práci nejenom na cestách. IPS displej s Full HD rozlišením a technologií HDR nabízí velmi kvalitní obraz.
Baterie vydrží bez napájení kolem 3,5 hodiny, reproduktory ale lehce zaostávají. Za cenu 7990 korun českých představuje MISURA M16TB skvělou volbu pro studenty i profesionály, co hledají přenosný monitor.
Klady
- lehkost a tenkost monitoru + dotykové ovládání,
- integrovaná baterie,
- magnetický kryt a stojan.
Zápory
- kvalita zvuku reproduktorů.
