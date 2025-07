Recenze Surface Laptop 13“ – Snapdragon X Plus v akci

Surface Laptop 13; zdroj: Dotekománie

Náš web se primárně zaměřuje na mobilní telefony, tablety, jejich příslušenství a elektroauta. Jednou za čas si ale rádi uděláme „výlet“ do světa počítačů, protože i na Windows platformě se objevují stroje s ARM čipy navíc s dotekovým displejem. Dneska se podíváme na nejnovější Surface Laptop od Microsoftu v základní 13palcové verzi. Jen upozorním, že existuje také starší verze s úhlopříčkou 13,8 palce, ta se však v ceně i vlastnostech mírně liší.

Konstrukce

Surface Laptop zaujme atraktivním designem v hliníkovým provedením. Líbí se mi lesklé logo výrobce uprostřed víka. Jelikož dnes a denně používám MacBook Air, zřejmě se nevyhnu srovnáním s tímto notebookem, který je navíc v podobné cenové hladině.

Na první pohled mě pak zaujal fakt, že Microsoft se stále drží displeje s poměrem stran 3:2. Uživateli se tak nabízí vyšší displej, což je na kancelářskou práci moc fajn. Při sledování širokoúhlých videí ale naopak budete mít černé proužky kolem obsahu.

Hned při otevření laptopu mě překvapilo, že to není tak snadné. Není zde jakýkoliv výřez pro pohodlné otevření a také to úplně nejde tak jednoduše jedním prstem bez držení konstrukce. Po pár dnech jsem si ale celkem zvyknul.

Klávesnice je šedá a pohodlná. Je poměrně měkká, měkčí než na současných MacBoocích. Navíc mi připadalo, jakoby byla jemně pogumovaná. Psalo se mi na ní ale dobře. Námi testovaná verze neměla českou klávesnici, ale v českých obchodech k dispozici je.

Touchpad mě poněkud zklamal. Nedá se totiž stisknout v celé jeho ploše, ale pouze v dolní části. Uživatel přecházející na Surface Laptop z běžného staršího Windows notebooku s tím asi nebude mít problém. Pokud však opět porovnání s touchpadem z notebooku od Applu, tak ty jsou jednoduše lepší. Určitě to ale není špatné, chválím jeho větší velikost.

Surface Laptop 13“ je lehký, váží 1,22 kilogramu. Tloušťka na můj vkus při srovnání se starším MacBookem Air M1 není tak atraktivní, ale přijatelná. Celkově je kvalita zpracování skvělá a notebook působí celkem robustně.

Konektivita

Překvapilo mě, že se mezi porty vešlo dokonce i staré velké USB-A (standardu USB 3.1). To je situováno na levém boku zařízení. Pod ním se pak nachází 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Osobně jsem toto staré USB už nevyužil, už před pár lety jsem udělal přechod na USB-C. Vlastně mě osobně trochu mrzelo, že jedno „céčko“ není i na levém boku, protože mám doma vše situováno právě na tento bok (ale to je zřejmě z důvodu přítomnosti dvou USB-C na Airu na této straně).

Surface Laptop má pak na pravém boku dvě USB-C (USB 3.2), které slouží i pro nabíjení. Magnetický port Surface Connect pro nabíjení zde Microsoft vynechal. Ještě dodám, že mě zaujalo, jak nízko jsou porty umístěny v rámci bočního profilu.

Pro odemykání je v klávesnici umístěna čtečka otisků prstů. Ta je spolehlivá a vlastně mi nevadí absence ověřování obličeje skrz Windows Hello.

Samozřejmě tu stále zůstala i webkamera. Ta má nabízet rozlišení 1080p a podporuje efekty Windows Studia. Její kvalita v praxi je ale celkem nevalná a ukazuje se, že rozlišení není vše. Svojí kvalitou mi připomněla moji kamera na Air M1, která má jen 720p.

Ještě musím dodat svoji zkušenost při prvním zapnutí Surface Laptop. Během úvodního nastavení se totiž dvakrát restartoval, po změně jazyka, pak po nastavení názvu počítače. Pak přišly na řadě nezbytné aktualizace a dalších několik restartů. Tohle není za mě úplně optimálně start s novým zařízením. Když něco vybalím, tak to chci začít používat, a ne čekat desítky minut.

Displej

Zobrazovací panel nabízí rozlišení 1920 x 1280. Jemnost tedy činí 178 PPI, nejedná se tak o nějakou retinu, ale na běžné používání je to úplně v pohodě. Jeho maximální jas činí 400 nitů, takže na přímém letním slunci toho moc neuvidíte. To ale ani na MacBooku Air.

Líbí se mi přítomnost adaptivního nastavení barvy, tedy konkrétně vyvážení bílé.

Displej je dotekový, což je jednoznačně benefit oproti třeba již zmíněným Macbookům. Občas je to fajn si totiž sáhnout. Díky tomu je displej i mírně zesílený.

Hardware

Hnacím motorem je čip od Qualcommu, tedy stejně jako u mobilů. Konkrétně tu máme osmijádrový Snapdragon X Plus (X1P-42-100), tedy o něco dostupnější čip než známější Snapdragon X Elite. Výkon grafického čipu je zde přibližně poloviční, na druhou stranu výkon NPU by měl být úplně stejný. Herní mašina to tak logicky nebude.

Chválím, že již v základu najdeme 16 GB operační paměti. Přesto je znát, že systém Windows s ní neumí tak dobře pracovat jako macOS. Při vyšší nasazení a exportu RAW fotek mi totiž jednou zcela došla RAM, přičemž jsem dělal přesto to samé jako na MacBooku Air M1 s 16 GB RAM.

Výkonu při běžném používání je nicméně dostatek a vše šlape, jak má. Je však znát, že spousta aplikací ještě nemá nativní ARM verzi a běží v emulaci. To se týká i případu výše při exportu fotek do RAW, Lightroom Classic totiž na Windows ještě nativní verzi nemá. Navzdory tomuto faktu jsem provedl srovnání právě s čipem M1. Není to samozřejmě úplně fér, MacBook má nativní ARM aplikaci, na Surface běží v emulaci. Není to ale ani fér pro MacBook, M1 je už 5 let starý procesor. Export 123 RAW fotek do JPEG (kvalita 70) se stejnými úpravami na Air M1 trvalo 2 minuty a 7 sekund. Na Surface Laptop to trvalo 3 minuty a 11 sekund.

Při exportu mě překvapila také jedna zajímavost. Surface Laptop 13“ má větráček. Při běžné činnosti není slyšet, ale pokud se notebook zahřeje nabíjením a pak ho zatížíte, je větráček slyšet. Osobně preferuji pasivní chlazení, tedy bez aktivního větráčku.

Zkusil jsem spustit i nějaké ty hry. Nová hra Back In Service, ve které jste strojvůdcem pražského metra, běhala na střední detaily velmi solidně. Chtěl jsem hrát také starší Mafii Definitive Edition, tato hra se však vůbec nespustila.

Za těch pár let, co používám MacBook, jsem se naučil, že ho můžu kdykoliv zavřít a po pár dnech otevřít a hned můžu pracovat. Tady to úplně nejde. Surface Laptop zhruba po dni hibernuje a probuzení není instantní (trvá několik sekund). Zde se ale přiznám, že jsem se nějak nehrabal v nastavení, je možné, že to jde změnit.

Výdrž baterie je složité zhodnotit a počítat, jelikož má být až neuvěřitelných 23 hodin lokálního přehrávání videa a až 16 hodin aktivního používání internetu. V praxi jsem se o baterii opravdu nikdy nebál. Potěší nejnovější Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.

Zhodnocení

Nový Surface Laptop 13“ je povedený notebook. Jen ho nesmíte srovnávat s MacBookem Air nebo na něj přecházet z tohoto notebooku od Applu. Ten je totiž za mě jednoduše lepší. Možná ze mě mluví zvyk, ale lepší touchpad, pasivní chlazení, lepší displej nebo více nativních aplikací jsou objektivní důvody. Ten poslední se však časem snad zlepší, Windows 11 jsou konečně na ARMu a mám z toho radost. Jen tam jednoduše nejsou tak dlouho a vývojáři tak musejí ještě svoje aplikace optimalizovat.

Pochválit musím širokou konektivitu včetně velkého USB-A, pohodlnou klávesnici, kvalitní zpracování nebo dotykový displej. Výdrž baterie je též skvělá. Cenovka začíná na 27 399 Kč za verzi s 256GB úložištěm. Hledáte-li spolehlivý a kvalitní Windows notebook, tohle může být on.



