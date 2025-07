Přichází 9 000mAh baterie pro smartphony bez dopadu na jejich velikost a hmotnost

Zdroj: Dotekomanie

Výdrž baterie u chytrých telefonů patří dlouhodobě mezi nejžádanější oblasti, co se kladení důrazu na inovace týče. A nyní se zdá, že se technologický průlom konečně přiblíží na viditelnou vzdálenost. Baterie s kapacitou 9 000 mAh se připravují na vstup do sériové výroby, přičemž by neměly zvýšit tloušťku nebo hmotnost zařízení. Klíčem k tomuto posunu je silikon-uhlíková technologie, která se rychle prosazuje zejména mezi čínskými výrobci.

Silikon-uhlíkové baterie: tenčí, výkonnější, efektivnější

Na rozdíl od klasických lithium-iontových baterií umožňují silikon-uhlíkové baterie uchovávat více energie v menším těle baterie. Díky přidání zhruba 10 % křemíku do anody se podařilo dostat kapacitu běžných baterií až na 6 000–7 000 mAh, aniž by zařízení nabyla na objemu. Tuto technologii už dnes úspěšně používají značky jako OPPO, Xiaomi, OnePlus nebo HONOR.

Například OPPO testuje už několik měsíců 8 000mAh baterii s 15 % křemíku. Podle známého leakera Digital Chat Station jsou ve vývoji ještě pokročilejší varianty s obsahem křemíku navýšeným na 25–30 %, což otevírá dveře kapacitám dosahujících hodnot 8 500 mAh a více.

Během letošního nebo začátkem příštího roku bychom se mohli dočkat nástupu baterií s kapacitou až 9 000 mAh. Výrobci zároveň pracují na zaručené spolehlivosti, která je klíčová před nasazením do sériové výroby. Očekává se, že první modely s takto výkonnou baterií se objeví až v druhé polovině příštího roku.

Apple, Google a Samsung zatím vyčkávají. Zatímco čínské značky implementují silikon-uhlíkové články již několik let, Apple, Google a Samsung se této technologii zatím vyhýbají. Pokud se ale nový standard ukáže jako spolehlivý a dostupný, i tyto firmy nakonec budou chtít nabídnout vyšší výdrž.

Vedle silikon-uhlíkových článků se mluví také o tzv. metal-shell (kovových) bateriích, které nabídnou vyšší objemovou efektivitu. To znamená, že do stejného prostoru se vejde více energie. Tato technologie by se mohla začít objevovat už v průběhu příštího roku.

