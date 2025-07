Výprodej Ranvee: Kávovary, vysavače i auto výbava za zlomek ceny

Technologická výbava nemusí být drahá. Ranvee aktuálně nabízí výrazné slevy v rámci clearance sale. Vybrali jsme pro vás tři oblasti: domácí kávovary HiBREW, výkonné vysavače a multifunkční pomocníky do auta značky POPDEER.

Kávovary HiBREW – profesionální výkon u vás doma

HiBREW H7A Profesionální espresso kávovar s mlýnkem

Výkonný kávovar s 20barovým čerpadlem a předspařením pro bohatou pěnu. Tělo z broušené nerezové oceli je odolné a snadno se čistí. Dvojitý ohřev umožňuje souběžnou přípravu kávy a mléčné pěny. Dotykový LCD displej nabízí snadné nastavení teploty a času extrakce. Integrovaný mlýnek má 30 úrovní hrubosti a 48mm ocelový kuželový kámen pro rovnoměrné mletí.

Cena 10300 Kč s kupónem: XMA4XPCC7J43

HiBREW H4B Espresso na cestách bez kompromisů

Tento kompaktní a přenosný kávovar je kompatibilní s kapslemi Nespresso, Dolce Gusto i s mletou kávou. Díky hmotnosti pouhých 600 g je ideální na cesty. Umožňuje provoz přes USB, auto-adaptér i klasickou zásuvku na 230 V, což z něj činí mimořádně univerzální zařízení. S tlakem 15 bar připravíte lahodné espresso i mimo domov – ať už jste v kanceláři, autě nebo na dovolené.

Cena 2000 Kč s kupónem: RVTYY550TF

HiBREW H2B Jeden kávovar, pět možností

Multifunkční kávovar 5v1 podporuje kapsle typu K-Cup, Nespresso*, Dolce Gusto*, E.S.E. i mletou kávu, takže si poradí téměř s jakýmkoliv druhem přípravy. Nabízí studený i horký režim, pracuje s tlakem 19 bar a je vybaven LED indikátorem pro snadné ovládání. Automaticky se vypne po 15 minutách nečinnosti a chrání se před chodem nasucho. Díky kompaktní konstrukci a 600ml zásobníku na vodu se hodí do každé menší kuchyně či kanceláře.

Cena 1850 Kč s kupónem: RVHQK5P1PD

Vysavače – pohodlí a výkon za zlomek ceny

Ultenic U16 Flex Neviditelný prach nemá šanci

Tyčový vysavač Ultenic U16 Flex je vybaven laserovým zeleným světlem, které odhalí i neviditelný prach. S extrémním sacím výkonem 45 000 Pa zvládne důkladně vyčistit koberce i tvrdé podlahy. Na jedno nabití vydrží v provozu až 60 minut. Disponuje ohýbatelnou rukojetí, anti-tangle kartáčem a šestistupňovou HEPA filtrací, která zachytí až 99,99 % mikročástic. Na přehledném LED displeji lze zvolit mezi režimy Eco, Normal a Turbo. V balení najdete různé nástavce, náhradní filtr i dokovací stanici.

Cena 3200 Kč s kupónem: TT7FCD1G261E

Proscenic P11 Ultra Rychlý úklid s lehkostí

Model P11 Ultra od značky Proscenic disponuje LED osvětlením podlahy pro efektivnější úklid, speciálním V-kartáčem proti namotávání vlasů a čtyřstupňovou filtrací. Díky nastavitelné kovové trubici a nízké hmotnosti pouhých 1,6 kg je ideální pro rychlý každodenní úklid bez námahy.

Cena 2100 Kč s kupónem: 7151ZWA3VNPV

Proscenic Q8 Robot Chytrý robot, který ví, kde jste doma

Robotický vysavač Proscenic Q8 je vybaven funkcí automatického návratu do stanice po vybití baterie a výdrží až 200 minut. Pokryje plochu až 230 m² a díky přesné laserové navigaci si dokáže zapamatovat až pět různých map. Uživatel si může snadno nastavit virtuální zdi pro omezení pohybu. Vysavač automaticky zvýší výkon na kobercích a díky výšce pouhých 9,7 cm se dostane i pod nízký nábytek.

Cena 3000 Kč s kupónem: A890HZ2HYX6H

Do auta – multifunkční pomocníci na cestách

POPDEER PD‑E Pro Vše, co potřebujete do auta, v jednom zařízení

Multifunkční zařízení POPDEER PD-E Pro kombinuje čtyři funkce v jednom těle – pumpu na kola, mycí pistoli, vysavač a powerbanku. Je vybaven digitálním manometrem s funkcí automatického vypnutí, LED svítilnou a umožňuje bezdrátové nabíjení přes USB, Type-C i DC. Výkonný vysavač s dvojitou filtrací a kvalitní hydropistole z něj činí ideální nástroj pro kompletní údržbu auta.

Cena 1500 Kč s kupónem: K5A6KYSF7K8W

POPDEER PD‑JA1 Powerbanka, která umí nastartovat i SUV

Powerbanka o kapacitě 20 000 mAh s možností výstupu 5–12 V je doplněna výkonnou pumpou na pneumatiky. Díky špičkovému proudu 2500 A zvládne nouzově nastartovat i větší vozy. Nabízí více portů (5 V, 9 V, 12 V) a je vybavena pokročilými bezpečnostními prvky proti přepětí, zkratu i přehřátí.

Cena 1100 Kč s kupónem: K8SK9XT6ZBQX

POPDEER PD‑J01 Nouzové startování bez stresu

Startovací stanice POPDEER PD-J01 je určena pro případy, kdy je baterie vozu zcela vybitá – zvládne nastartovat benzinové motory do 8 l a naftové do 6 l. Poskytuje špičkový proud 2500 A a zároveň slouží jako 20 000 mAh powerbanka. Disponuje dvěma USB výstupy, inteligentním LCD displejem a výkonnou LED SOS svítilnou se třemi režimy. Robustní konstrukce a desítka ochranných funkcí zajišťují spolehlivý výkon za každé situace.

Cena 860 Kč s kupónem: 0ZEEK0EFFCRA

Vyplatí se?

Produkty v této akci běžně stojí o desítky procent více. Výbava do domácnosti nebo auta za zvýhodněnou cenu bez kompromisů v kvalitě. Kávovary s vlastním mlýnkem a profesionálním tlakem, vysavače s výkonem průmyslové třídy a multifunkční nástroje do auta, které vás nenechají ve štychu – to je aktuální nabídka Ranvee Clearance Sale.

Tip na závěr

Výhodná koupě není jen o ceně, ale o tom, co za ni získáte. Kombinace technické vyspělosti, kompaktního designu a dlouhé výdrže dělá z těchto produktů solidní volbu nejen pro geeky, ale pro každého, kdo má rád funkční řešení bez zbytečných kompromisů.



