Zdroj: Oppo

Oppo přináší do Evropy Pad SE LTE

U firem jako Oppo si nikdo není jistý, které zařízení bude dostupné v Evropě a které ne. Nyní se dozvídáme, že právě nedávná novinka z kategorie tabletů přichází do Evropy, ale v trochu vylepšené verzi. Oppo Pad SE LTE se snaží lákat hlavně na baterii, ale ta není nějak nadstandardní.

Slušný základ?

Oppo Pad SE LTE má právě jednu podstatnou věc navíc. Jak už název napovídá, tak se jedná o LTE připojení. S tím je spojena ještě jedna modifikace. Tablet má navíc podporu pro různé poziční systémy, takže se může hodit i jako navigační zařízení. Z nějakého důvodu ale nemá NFC. Oppo novinku prezentuje i jako zařízení do obchodů, což by dávalo smysl, kdyby mělo i NFC a mohlo by sloužit i jako platební terminál. Tuto příležitost tedy Oppo minulo.

Oppo Pad SE LTE je sice k dispozici v této vylepšené verzi, ale nenabízí se nejvyšší konfigurace. Zatím se začíná prodávat varianta s 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm. Všechny ostatní specifikace jsou stejné jako u nedávné WiFi verze.

LTE verze má nastavenou cenu na 269 eur, což je v přepočtu přibližně 6 700 Kč. To není málo a budeme si muset počkat na cenu pro český trh. Kdy se u nás novinka objeví, ještě nevíme, ale asi to bude trvat pár týdnů.

Specifikace Oppo Pad SE LTE

displej: 11 palců, 1920×1200 pixelů (Full HD+), LCD, 90Hz, až 500 nitů

procesor: Helio G100

6 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB UFS 2.2

Android 15 + ColorOS 15.0.1

Foťáky: zadní – 5 MPx přední – 5 MPx

LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, USB Type-C, Beidou,GPS,GLONASS,Galileo,QZSS

rozměry: 254,91 × 166,46 × 7,39 mm; 530 gramů

baterie: 9340 mAh + 33W

Zdroj: gizmochina.com

