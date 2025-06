JBL přináší otevřená sluchátka Endurance Zone pro sportovce

JBL Endurance Zone | Zdroj: JBL

Značka JBL v segmentu bezdrátových sluchátek se rozhodla ještě více rozšířit díky aktuální novince nesoucí název Endurance Zone. Navíc vůbec poprvé jde o přírůstek s otevřenou konstrukcí, který je zaměřen hlavně na sportovce. Americký producent tomu v podstatě podřídil takřka všechno. Ovšem po technické stránce nebudou patřit mezi nejvybavenější zástupce.

Zajímavý motivátor

Výrobce v úvodu sice u výbavy nezacházel moc do hloubky, ale zájemci mohou počítat s výdrží 8 hodin při plném nabití. Dodávané pouzdro navrch přidává 24 hodin provozu. Přitom za pouhých 10 minut dobíjení prodloužíte poslech až o 3 hodiny. Každé sluchátko s certifikací IP68 obsahuje dva mikrofony a dotykové plošky, jejichž akce lze upravit v doprovodné aplikaci.

Mimo jiné do ní byla také nasazena funkce PulseDry, která přes měniče vydává malé vibrace pro odstranění vlhkosti. To je obzvlášť důležité, pokud využijete možnosti umytí sluchátek pod tekoucí vodou. Technologie OpenSound výrazně promlouvá do kvality zvuku. Další kus práce odvede samotný měnič umístěný blíže ke zvukovodu, než bývá standardem u konkurence.

Posledním dílkem do mozaiky se stává schopnost adaptivní úpravy basů podle nastavené hlasitosti. Oficiální prodej startuje během července a k dispozici budou čtyři barevné varianty. Konečná cena po přepočtu činí 3 479 Kč.

