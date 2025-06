Apple zvažuje koupit Perplexity AI. Chce si zajistit budoucnost v oblasti AI vyhledávání?

Zdroj: FB Benzinga

Podle informací agentury Bloomberg Apple uvažuje o koupi společnosti Perplexity AI. Cílem akvizice by bylo nejen získat odborníky na umělou inteligenci, ale také položit základy pro vývoj vlastního AI vyhledávače. O možnosti převzetí Perplexity AI již interně diskutovali klíčoví představitelé Applu, včetně šéfa pro akvizice Adriana Pericy a senior viceprezidenta pro služby Eddyho Cue. Celý proces možné akvizice je však zatím v rané fázi a Apple dosud nepodal oficiální nabídku.

Partnerství Applu a Perplexity na obzoru?

Apple zároveň zvažuje i jiný scénář. Místo přímé akvizice by mohlo dojít ke strategickému partnerství s Perplexity AI, které by Applu umožnilo využít technologie této společnosti pro svou asistentku Siri a případného budoucího vyhledávače. Podle Bloombergu proběhlo v posledních měsících několik schůzek mezi Applem a Perplexity, které se zaměřily právě na možné formy spolupráce.

Už dříve Eddy Cue uvedl během svého vystoupení v probíhajícím antimonopolním procesu proti Googlu, že Apple s Perplexity jednal o možné integraci do Safari. To je zajímavé zejména v kontextu současného vztahu Applu a Googlu, který Applu ročně přináší miliardové částky výměnou za to, že Google je výchozím vyhledávačem na iPhonech.

Pokud by regulátoři rozhodli o ukončení této spolupráce, vlastnictví Perplexity by Applu výrazně usnadnilo vývoj vlastního vyhledávače založeného na umělé inteligenci.

Potenciální akvizice Perplexity AI by Applu také pomohla získat potřebné odborníky na umělou inteligenci a rychleji dohnat konkurenci v této oblasti. Apple i Meta v současnosti aktivně hledají nové talenty, a podle Bloombergu se dokonce obě společnosti snaží získat například Daniela Grosse, zakladatele startupu Safe Superintelligence Inc. Apple totiž aktuálně čelí výzvám při realizaci svých AI plánů. Důkazem je například zpoždění v uvedení nové, výkonnější verze Siri, která byla klíčovým prvkem původní vize Apple Intelligence.

Zda se jednání promění v konkrétní nabídku, nebo partnerství, ukáží následující měsíce. Jisté však je, že Apple hledá cesty, jak posílit své postavení v rychle se rozvíjejícím odvětví umělé inteligence.

