Apple Watch 10 a AirPods přichází do slevy. Jde o naprosto skvělé doplňky a nyní je získáte ještě levněji

Vůbec nejprodávanější sluchátka koupíte právě teď v akci a co víc; přihodit k nim můžete i chytré hodinky. Například AirPods 4 tak získáte jen za kousek přes 3 tisíce a Apple Watch Series 10 můžete mít pod 10 tisíc. Jde tak o ideální každodenní i letní výbavu, takže ať už máte v plánu poslech hudby a podcastů, nebo chcete mít možnost pohodlně vyřizovat zprávy a hovory z vašeho zápěstí, budete spokojení.

Dokonalé spojení za skvělou cenu

Není to dávno, co Apple vydal čtvrtou generaci AirPods a to rovnou ve dvou variantách; s aktivním potlačením hluku (ANC) a levnější bez něj. Ačkoli si se zvukem obě verze poradí prakticky a výbornou, faktem zůstává, že je ANC už jakousi nepostradatelnou výbavou. U AirPods 4 si ANC poradí v MHD nebo na rušné ulici skoro bezchybně, a i to může být dobrým důvodem, proč si raději připlatit jedenáct stovek a získat je tak v akci za 4 389 Kč.

AirPods 4 za 3 289 Kč (původně za 3 489 Kč)

(původně za 3 489 Kč) AirPods 4 s ANC za 4 389 Kč (původně za 4 589 Kč)

Stejně jako sluchátka, tak i chytré hodinky velmi rychle získávají na popularitě. Jinak tomu nebylo ani u úplně nejoblíbenější generace Apple Watch a to právě desáté. Ta do dnešního dne zůstává nejprodávanější a není se čemu divit – tenhle módní doplněk totiž v mnoha funkcích doplní váš smartphone a celý Apple ekosystém pěkně podtrhne.

Mimo fakt, že jde o minimalistický a elegantní design, zvládají hlídat vaše životní funkce, pohybové aktivity, ale i mnoho dalšího. Vylepšení tak přišlo téměř ve všech směrech. Počítat můžeme s větším displejem, menší hmotností a větším výkonem.

Apple Watch Series 10 46mm za 9 990 Kč (původně za 10 789 Kč)

(původně za 10 789 Kč) Apple Watch Series 10 42mm za 9 290 Kč (původně za 9 989 Kč)



