Aplikace Meta AI je noční můra z hlediska ochrany soukromí

Nová aplikace Meta AI vyvolává vážné obavy o soukromí uživatelů. Místo bezpečné interakce s umělou inteligencí dochází k nezáměrnému zveřejňování citlivých dat. Aplikace Meta AI nabízí uživatelům možnost sdílení konverzací s chatbotem. Tlačítko, které se objevuje po každé interakci, neupozorňuje dostatečně jasně, že výsledný obsah bude veřejně přístupný – včetně textových zpráv, obrázků či zvukových nahrávek.

Dejte si pozor při používání aplikace Meta AI

Mnozí uživatelé si tak neuvědomují, že zveřejňují osobní dotazy a důvěrné informace, které mohou sledovat cizí lidé – ať už jde o žádosti o pomoc s krácením daní nebo dotazy týkající se trestních činů v rodině.

Podle bezpečnostní expertky Rachel Tobac se již v aplikaci objevily příspěvky obsahující jména, adresy, detaily z trestního řízení nebo pracovní dokumenty. Uživatelé tak neúmyslně odhalují informace, které by za normálních okolností zůstaly soukromé. V některých případech se objevily i bizarní dotazy, jako například: „Proč některé prdy smrdí víc než jiné?“ – doplněné o audio nahrávku. Na tom by možná nebylo nic divného, kdyby ale šlo o uzavřený systém a vše by bylo soukromě dostupné pouze v rámci uživatelského účtu. Jenže v propojení s veřejnými profily na Instagramu se tyto dotazy stávají součástí veřejného digitálního otisku daného uživatele.

Meta tímto krokem opakuje historické chyby. Záměr udělat z AI nástroje sociální síť, kde se veřejně sdílí otázky a odpovědi, připomíná starší aféry jako například incident s publikací vyhledávání uživatelů AOL v roce 2006. Tam došlo k masivnímu úniku osobních preferencí a dotazů, což dodnes slouží jako odstrašující příklad. Google nikdy neudělal z vyhledávače sociální médium a měl k tomu sakra dobré důvody. Meta však ve své nové aplikaci evidentně podcenila potenciál zneužití a selhání lidského faktoru.

Podle dat společnosti Appfigures si aplikaci Meta AI od svého spuštění letos v dubnu stáhlo 6,5 milionu lidí. Tato relativně nízká čísla však nevypovídají o míře pozornosti, kterou aplikace přitahuje, a to zejména kvůli sílícím obavám o soukromí. Jak čas plyne, objevují se další a další veřejné příspěvky, často s prvky trollingu. Mezi nimi se objeví například žádost o pracovní pozici ve společnosti zabývající se kybernetickou bezpečností doplněná o životopis, nebo návod na výrobu bonga z plastové lahve.

Meta AI měla ambice přinést chytrou asistenci do mobilních zařízení. Namísto toho však sklízí kritiku za špatně nastavené sdílení obsahu a zanedbané varování o veřejné povaze zveřejněných konverzací. Je to varování nejen pro vývojáře, ale i pro běžné uživatele: v digitálním světě není nic automaticky soukromé. Meta AI ukazuje, jak rychle může technologická inovace sklouznout do rizikové zóny, pokud chybí pečlivě nastavené uživatelského prostředí a jasná komunikace toho, jak aplikace funguje a možnost nastavení soukromí.

