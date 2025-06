Zdroj: DALL·E

Tak jak jsou tábory mezi uživateli jestli Android nebo iOS, tak podobné vznikají i mezi uživateli sluchátek. Proto jsme se ptali, čemu dáváte přednost. Celkem nás překvapilo, že 12,5 % hlasujících neřeší samotný design nebo spíše konstrukci, jde jim hlavně o zvuk a jeho kvalitu. Co se týče preferovaného typu, tak jasně dominují sluchátka ve stylu špuntů. Pecky jsou na pomyslném třetím místě a na tom posledním jsou sluchátka s otevřeným designem. Vzhledem k tomu, že takových na trhu moc není, dosáhla tato volba na slušné procento.

Pecky: 13,36 %

Špunty: 38,79 %

Náhlavní: 28,88 %

S otevřeným designem: 6,47 %

Bez rozdílu, hlavně že dobře hrají: 12,5 %

Nová anketa

Někteří výrobci si potrpí na integrování super rychlého nabíjení přes USB C. Někteří se snaží jít ještě dál, přičemž chtějí nabídnout kompletní nabití telefonu do pár minut. Jiní ale nejdou jen po výkonech a raději integrují bezdrátové nabíjení pro větší pohodlí. Proto by nás zajímalo, jaký způsob dobíjení energie do svého smartphonu preferujete.

💡ANKETA: Používáte raději telefon s drátovým nebo bezdrátovým nabíjením? Jen drátové, je rychlejší

Bezdrátové, pohodlnější

Kombinuji obojí

Je mi to jedno, hlavně že se nabije

Nemám bezdrátové nabíjení na telefonu Nahrávání ... Nahrávání ...

