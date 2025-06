Zdroj: DALL·E

V poslední anketě jsme se zajímali, co říkáte na nový design operačních systémů od Applu. Mysleli jsme si, že bude dominovat jedna nebo dvě odpovědi, ale nakonec zde máme celkem zajímavé rozložené hlasy. Jen necelých 10 % čekalo něco jiného. Dalo by se říci, že těm, co se to líbí a nelíbí je přibližně stejné množství. Stejnému počtu je to přibližně jedno a nějak neřeší nový vzhled.

Líbí se mi, je to krok vpřed: 23,48 %

Jsem na vážkách, má to plusy i mínusy: 17,83 %

Nelíbí se mi, je to krok zpět: 25,22 %

Čekal jsem něco jiného: 9,57 %

Je mi to jedno: 23,91 %

Nová anketa

Tentokrát se zajímáme, jakému typu bezdrátových sluchátek dáváte přednost. Zahrnuli jsme i netradiční typ s otevřeným designem, byť takový na trhu není mnoho.

💡ANKETA: Jaký typ sluchátek preferujete? Pecky

Špunty

Náhlavní

S otevřeným designem

Bez rozdílu, hlavně že dobře hrají Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Infinix odhaluje další model Smart 10 HD Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.