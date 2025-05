Zdroj: Sony

Sony rozhodně nejde s davem a stále se drží vlastní stylu u smartphonů. Nenabízí nějaké dramatické změny každý rok a některé prvky si jednoduše zachovává, byť je konkurence dávno opustila. Například myslíme konektor pro sluchátka. Ani letos neočekáváme nějaké dramatické změny. Zatím jsme netušili, kdy dojde k uvedení, ale Sony z ničeho nic uvedlo, že k představení novinky dojde příští týden.

Xperia 1 VII

Sony dokonce vydalo kárkou upoutávku na svůj další mobilní telefony. Sice explicitně neuvedlo, že se bude jednat o Xperia 1 VII, ale je to více méně jasné. Po designové stránce se nemá změnit a má si stále zachovávat například konektor pro sluchátka, čtečku microSD karet a přední foťák ukrytí v rámu mobilu.

Recenze Xperia 1 VI – okoukaný exotický klasik [recenze]

Mělo by dojít na plynulou evoluci v rámci specifikací, takže se třeba o výkon má starat Snapdragon 8 Elite. Nepředpokládáme, že by se zadní fotografická výbava nějak razantně změnila. Asi zde bude stále kombinace tří 12MPx senzorů, ale třeba firma překvapí nějakou novinkou. Co se týče uvedení, tak se bude konat v Japonsku v 11 hodin jejich času, tedy u nás ve 4 hodiny ráno.

Spekulace ale naznačují, že samotné uvedení v Japonsku je spojeno i s dostupností. Zatímco v této zemi bude Xperia 1 VII dostupná, tak na globální trh má zamířit se zpožděním několika týdnů nebo měsíců. Zdroje naznačují, že by se k nám tento kousek mohl dostat až v červenci, případně o něco později.

Vzhledem k tomu, že české zastoupení ještě nic nezveřejnilo a české stránky stále lákají jen na Xperia 1 VI, tak si asi chvíli počkáme na tento kousek.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Sony představí Xperia 1 VII již v úterý

Předchozí článek Google Mapy umí nový trik, umí automaticky rozpoznat místa ze snímků obrazovky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký operační systém používáte na mobilu? Android

iOS

Jiný (např. HarmonyOS)

Žádný, používám tlačítkový mobil Nahrávání ... Nahrávání ...