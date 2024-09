Recenze Xperia 1 VI – okoukaný exotický klasik [recenze]

Sony Xperia 1 VI; zdroj: Dotekománie

Sony letos představilo již tradičně nový top model Xperia 1, tentokrát již šestou generaci Xperia 1 VI. Nám se tento nový fotomobil se nakonec dostal i k nám do redakce na test. Letos tu máme novinky jako třeba jasnější displej s jiným poměrem stran nebo vylepšený fotoaparát. Bude to ale v dravé konkurenci stačit?

Xperia už není taková nudle

Nová Xperia 1 VI už není taková nudle. Výrobce se po letech zbavil jeho 4K displeje s poměrem stran 21:9 a přešel na tradičnější poměr stran 19,5:9 s nižším rozlišením. Tento krok osobně chválím, novinka se díky tomu lépe ovládá. Nižší rozlišení displeje jsem v praxi tolik nepozoroval a naopak díky tomu tu máme jasnější displej na slunci.

Samotné tělo se však designem příliš nezměnilo. Stále tu máme vroubkované kovové boky a záda připomínající pogumovaný povrch. Tento industriálnější design převzatý z fotoaparátů Alpha má svoje kouzlo, avšak nemusí se líbit každému. Zadní fotomodul z těla tolik nevystupuje a rozhodně není tak masivní jako u mnohé konkurence.

Odolnost vůči vodě a prachu je tu již tradičně splněna certifikací IP65 a IP68. Překvapilo mě, že na test dorazil telefon již z předchozích redakcí s odřeným rámem, kdy se černá barva vydřela na stříbrný kov. Těžko však říci, co s Xperií předchozí redaktoři dělali.

Sony snad dnes už jako jediný výrobce ponechalo u top modelu 3,5mm jack pro připojení sluchátek. To se jistě může hodit i třeba pro připojení mikrofonu. Doma však již nemám nic, co bych do tohoto konektoru zapojil. Slot na paměťové karty je u takto drahého telefonu také už spíše rarita, stejně jako možnost ho otevřít jen nehtem bez nutnosti sponky. To se jistě také tvůrcům může hodit pro rychlou výměnu úložiště.

Potěšující je přítomnost tlačítka fotoaparátu, které má Sony také jako jedno z mála (ne-li jediné). Zaujme také čtečka otisků prstů, která je stále na boku. Osobně bych ji raději viděl v displeji, je to pohodlnější pokud vám leží telefon na stole.

Rámečky kolem displeje jsou na dnešní dobu poměrně velké, Sony si i zde drží svoji tradici a zcela míjí trend nějakých výřezů či průstřelů v displeji. Xperia 1 VI má tak svůj osobitý design a na první pohled si ji jen tak nespletete s jinými modely.

Výkonu je dostatek, uvnitř tepe opět nejvýkonnější Snapdragon 8 Gen 3. Systém šlape jako hodinky a optimalizace je skvělá. Při běžném používání se telefon nijak razantně nezahřívá. Při benchmarku však samozřejmě zteplal, ale to každý telefon.

Specifikace Xperia 1 VI

displej: 6,5 palců, Full HD+, 19,5:9, 1-120 Hz, 10bit, LTPO

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

12 GB RAM

úložiště: 256 GB + microSDXC

Android 14

Foťáky: zadní – 52 MPx, ~24mm, OIS 12 MPx, ~16mm 12 MPx, ~85-170 mm, OIS přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů

stereo

3.5mm jack

IPX5/X8, IP6X

5G, WiFi 6 (7), NFC, GPS, Bluetooth

rozměry: 162 x 74 x 8,2 mm; 192 gramů

baterie: 5000 mAh + bezdrátové nabíjení

Výdrž baterie je výborná, tady si zaslouží Sony pochválit. S přechodem na nízké rozlišení displeje FullHD pravděpodobně klesla spotřeba a v praxi jsem byl schopen vyžít s telefonem dva pracovní dny. To je na můj styl používání opravdu dobré, a při méně náročnějším využití nejsou problém ani tři dny.

Fotoaparát s posuvným zoomem

To hlavní gro Xperie 1 VI by měl být fotoaparát. Sony letos vylepšilo teleobjektiv, který má větší rozsah posuvného zoomu. Nyní tu máme 3,5x-7,1x. Oproti jiným značkám zde máte k dispozici opravdové optické přiblížení na všech hodnotách v daném intervalu. Fyzicky se tak čočka v zařízení pohybuje.

Na papíře to zní skvěle, v realitě však rozumím, proč toto řešení ještě ostatní výrobci nenasadili. Výsledná kvalita totiž není nejvyšší, a pokud je na snímku jakýkoliv zdroj světla, objevují se artefakty. V noci pak tento posuvný teleobjektiv nepodává dobré výsledky. Upozorňuji, že čočka byla perfektně čistá před každým focením.

Hlavní fotoaparát a ultra širokoúhlý je dle specifikací stejný jako vloni. Výsledné snímky mi pak připadají také podobné jako vloni, ačkoliv přímé srovnání s předchůdcem Xperia 1 V nemám. Porovnával jsem však s aktuálním Pixel 9 Pro a výsledky mě skoro až zarazily. Nová Xperia 1 VI fotí oproti němu tragicky. V noci za skoro úplné tmy podal Pixel poměrně solidní snímek, zatímco snímek ze Sony je plný šumu, tmavší a navíc Xperia ani nedokázala zaostřit (foceno na třikrát, ani jednou nezaostřila).

Obě zařízení použila noční režim, foceno z ruky, použit byl hlavní snímač. Není to lepší ani v interiéru, LED pásek za televizí Xperia nedokázala zachytit bez přepalu. A tímto krátkým příkladem v náročnějších podmínkách to nekončí.

Celkově když jsem si procházel stovky fotek nafocených Xperií na automatiku, byl jsem spíše smutný než nadšený. Mnohé fotky mají přepaly (viz níže), což je něco, co už jsem u jiných top modelů neviděl ani nepamatuji. Spolehlivost také není nejlepší, občas nějakou rozmazanou nebo neostrou fotku pořídíte.

Teď si možná říkáte, tak Sony se přeci zaměřuje na manuální nastavení fotoaparátu a focení do RAW. Ano i ne. Aplikace fotoaparátu je skutečně dobrá a umožňuje mnoho nastavení jako profesionální fotoaparáty. Jenomže výstup u Xperie je dnes pouze do čistého obyčejného RAW formátu. Díky tomu telefon nepřikládá informace o jeho processingu (což vylepšuje třeba dynamický rozsah).

Ostatní výrobci přitom přesně proto udělali svoje formáty jako Apple ProRAW nebo Xiaomi UltraRAW. Bohužel tak z RAW fotek na Xperii toho tolik nedostanete jako třeba na iPhone 15 Pro z ProRAW. A právě kvůli tomu na fotkách stále můžou být znatelné přepaly. Upravil jsem pár RAW fotek z Xperie a níže jsou výsledky upravené v Lightroom tak, že jsem se snažil vytáhnout ze snímku maximum.

Software stále bez nadstavby

Operačním systémem je Android 14 bez nadstavby, což je skvělá zpráva. Co však už rozhodně není skvělé je fakt, že dostanete jen 3 roky velkých aktualizací a 4 roky bezpečnostních. To je na telefon za 35 tisíc opravdu ostuda, konkurence běžně umí pět, ale i 7 let.

Jakkoliv je systém poměrně čistý, Sony předinstaluje Call Of Duty a ani se vás na to neptá. Na mnohé aplikace pak dostanete dialog, zda o ně máte zájem.

Zhodnocení

Nová Xperia 1 VI ve mně opět zanechala rozpačité dojmy. Zdaleka to není telefon pro každého, jak už jsem zmiňoval předchozí roky. Má své specifické pozitivní vlastnosti, jako je tradiční Sony design, přítomnost 3.5mm jacku, slotu na paměťové karty nebo profesionální aplikaci na focení inspirovanou Alpha fotoaparáty.

Jenže pokud Xperii posadím vedle konkurence, jako je nejnovější Pixel nebo iPhone, ztrácí, a to především ve výkonu fotoaparátu, a to jak automatickém režimu (nedokonalé HDR, horší spolehlivost, apod.), tak dokonce i v RAW režimu, jelikož chybí cokoliv jako ProRAW nebo UltraRAW formát. Naštve také krátká softwarová podpora. Cenovka je navíc velmi vysoká, standardně činí 35 tisíc korun, což je dokonce dražší než Pixel 9 Pro či iPhone 15 Pro. Jakkoliv mám Sony rád, novou Xperii bohužel doporučím jen opravdovým fajnšmekrům značky Sony, co přesně vědí, do čeho jdou.

Klady

Tradiční Sony design

3,5mm jack a slot na microSD karty

Profesionální aplikace na focení

Technologicky impresivní teleobjektiv

Skvělá optimalizace systému

Výborná výdrž baterie

Zápory

Výkon fotoaparátu ve srovnání s konkurencí zaostává

Teleobjektiv má ale artefakty

Krátká softwarová podpora vzhledem k ceně

Vysoká cena

Okoukaný design



