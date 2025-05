LG se definitivně loučí se smartphony

Zdroj: LG

LG oficiálně ukončilo své působení na trhu se smartphony již v roce 2021, tedy z pohledu výrobce smartphonů. Do jisté míry se podílí na trhu, jelikož dodává některé komponenty pro jiné výrobce, jako jsou například displeje. V tom samém roce došlo k ukončení webových stránek pro vývojáře. Až nyní zde ale máme poslední tečku.

LG a Will.i.am vydávají společné audio novinky

Poslední rozloučení

Sice už několik let LG nevyrábí ani neprodává mobily přímo, i tak jste mohli sem tam zaznamenat výskyt některých modelů, tedy ze zbytků zásob. Některé se dají přímo zařadit mezi sběratelské kousky, jako třeba LG Wing. Nyní zde máme oficiální oznámení společnosti, že dochází k ukončení aktualizačních služeb.

Konkrétně ukončí provoz služeb LG Electronics Mobile Phone Software Upgrade (FOTA), Update Center a LG Bridge. Dotýká se to všech smartphonů. V praxi to bude znamenat, že nebudou dostupné aktualizační služby a ani nebude možné případně něco stahovat z LG serverů, tedy ani aplikace. Pokud si je uživatel odstraní z mobilu, již je jen tak nezíská. Po uvedení do továrního nastavení navíc nedojde k aktualizaci na poslední verzi.

Ukončení je naplánované na 30. června (00:00 KST, GMT + 9). Po tomto datu dojde také k vymazání všech osobních dat na serverech společnosti LG. Některé ale mohou být dostupné a bude možné je získat od společnosti, jak nařizuje legislativa.

Zdroj: 91mobiles.com

Předchozí článek Huawei už 15. května vypustí dvojici hodinek Watch Fit 4 a 4 Pro Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký je pro vás nejdůležitější parametr při výběru nového mobilu? Výdrž baterie

Kvalita fotoaparátu

Výkon (procesor, RAM)

Cena

Konstrukce Nahrávání ... Nahrávání ...