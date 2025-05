Zdroj: Dotekomanie

Android začne sledovat a ukládat vše, co se stane na mobilu

Nikdy není dobré podceňovat soukromí a a bezpečnost svých dat, případně konkrétně svého zařízení. Někdy ale nestačí jen omezovat funkce a dostupnost dat, například aplikacím. Někdy je cennější zaznamenávat vše, co se na zařízení děje, aby bylo následně jednodušší vypátrat konkrétní událost. Právě něco takového se chystá pro Android, ale není se čeho obávat.

Advanced Protection Mode

O chystaných novinkách v rámci Advanced Protection Mode jsme vás již informovali. Například se nabízí automatický restart zařízení, nebo brzy bude integrovaná funkce na ochranu proti USB útokům. Nyní se podařilo zachytit přípravy na novinku, jejíž cílem bude zaznamenávat vše, co se děhe na zařízení.

Android bude dělat logovací data kolem událostí na USB portu, instalací aplikací, Bluetooth připojení, informací na zamykací obrazovce, WiFi, procházení webových stránek a dalších událostech. Jinak řečeno, Android si povede záznamy o všem, co se děje na zařízená. Netřeba se ale obávat, že by Google mohl tato data využít, jelikož tato data budou od začátku do konce šifrovaná (end-to-end) a budou uložena na zabezpečené části Google disku.

Aby toho nebylo málo, tak přístup k těmto datům bude mít jen uživatel. Ten navíc pro dešifrování nebo spíše pro přístup bude muset zadat PIN nebo znak. Google tak nebude mít přístup a nebude moci ani dělat analýzu. Novinka se dá vlastně využít k následnému vystopování, co se na mobilu stalo. Data se tedy dají použít k identifikaci událostí, zejména v případě, kdy je nutné zjistit, co se vlastně stalo.

Může se jednat o velmi užitečný diagnostický nástroj. Zatím to ale vypadá, že se novinka objeví jen v Androidu 16, ale vzhledem k tomu, že se jedná o součást Google Play služeb, možná se rozšíří i na starší verze systému.

