Android dostává automatický restart. Jde o bezpečnostní funkci

Nedávno jsme vás informovali o novinkách, které na nás čekají v připravovaném Androidu 16. Jednou z nich je samovolný restart zařízení, ale jak se ukazuje, nemusíme čekat na aktualizaci systému. Funkce se nyní začíná šířit na stávající verze systému.

Restart mobilu

Novinka se dostává do mobilů skrze aktualizaci Google Play Služeb ve verzi 25.14. Jedná se o bezpečnostní funkci, ale nemusíte se obávat, že by se vám mobil jen tak restartoval, když jej používáte, nebo přes noc. Je zde jedna podstatná podmínka pro restartování. Mobil tak učiní až po třech po sobě jdoucích dnech nepoužívání. Tedy pokud mobil tedy není používán tři a více dnů, restartuje se.

Cílem je uvést mobil do zamčeného stavu. Standardně vám k odemknutí mobilu stačí použít biometriku, ale pokud dojde k restartování, tak nelze použít tuto metodu jen tak. Je nutné zadat například znak a pak až použít biometriku. V podstatě je zde snaha uvést mobil do stavu Before First Unlock (Před Prvním Odemknutím), kdy jsou data šifrovaná, takže pro případné zloděje je obsah více zabezpečen.

Obdobná funkce je k dispozici u konkurenční platformy od Applu, konkrétně od verze 18.1. Google uvádí, že dochází k šíření novinky, ale není zatím jasné, jakých verzí Androidu se týká, případně kde je funkce k dispozici v nastavení. Možná ani nebude mít vlastní sekci a asi nepůjde deaktivovat, ale budeme si muset počkat na další detaily.

