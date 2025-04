watchOS 12 přinese Apple Intelligence, ale bude závislá na propojení s iPhonem

Zdroj: 9to5mac

Rok 2024 byl pro Apple rekordní, co se týče softwarových novinek. A podle dostupných informací bude rok 2025 pokračovat ve stejném duchu. Jednou z nejzajímavějších novinek má být začlenění Apple Intelligence do chystaného systému watchOS 12 – i když s jedním zásadním omezením.

Apple Intelligence pro Apple Watch s iPhonem za zády

Podle informací od tipéra Marka Gurmana Apple plánuje přinést prvky umělé inteligence známé pod značkou Apple Intelligence také na Apple Watch s příchodem watchOS 12. Ovšem na rozdíl od iPhonů nebo iPadů nebude AI běžet přímo na hodinkách samostatně – výpočetní náročnost bude přenesena na připojený iPhone.

Tento model připomíná první generaci Apple Watch, která byla téměř plně závislá na iPhonu i pro běžné úkoly jako spuštění aplikací třetích stran. V následujících letech se však hodinky stávaly čím dál více samostatnými. S příchodem AI ale Apple tuto nezávislost dočasně oslabí, což vzhledem k hardwarovým limitům dává smysl.

watchOS 11 už update naznačil

Přestože Apple oficiálně nepoužívá termín „Apple Intelligence“ v kontextu watchOS 11, některé funkce, které již dnes využívají umělou inteligenci na iPhonu, jsou dostupné i na Apple Watch. Patří sem například shrnutí notifikací a režim Reduce Interruptions ve funkci Focus.

V praxi to znamená, že i když uživatel používá hodinky, samotné zpracování notifikací a jejich kategorizace probíhá na iPhonu – a výstup se jen zobrazuje na hodinkách. Tento přístup tedy v podstatě simuluje „AI na hodinkách“, ačkoli výpočty ve skutečnosti běží jinde.

Co konkrétně přijde s watchOS 12?

Zatím nejsou známy konkrétní funkce Apple Intelligence, které se v watchOS 12 objeví. Je však pravděpodobné, že Apple systém oficiálně označí jako „AI podporovaný“ – podobně jako to udělal u iOS a macOS. Funkce by měly být úzce propojeny s iOS 19 a mohly by zahrnovat chytřejší asistenci v notifikacích, předpověď aktivit, optimalizaci zdravotních údajů nebo přehlednější informace na cifernících.

Gurman dále uvádí, že některé nové prvky uživatelského rozhraní z iOS 19 se objeví i na Apple Watch. Neočekává se však žádný radikální redesign systému, ale spíše evoluční přístup, který sjednotí vzhled napříč zařízeními.

Přístup Applu k AI na Apple Watch tak zůstává opatrný a praktický. Místo plné autonomie volí cestu rozdělení výpočetní zátěže mezi zařízení, což umožní nabídnout nové funkce bez potřeby zásadního upgrade hardwaru. Tento model může být dočasný – v budoucnu se dá očekávat, že Apple Watch dostanou čipy s vyšším výkonem, které umožní běh AI přímo v nositelném zařízení.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články watchOS 12 přinese Apple Intelligence, ale bude závislá na propojení s iPhonem

Předchozí článek OpenAI údajně pracuje na vlastní sociální síti Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký benefit od operátora byste nejvíc ocenili? Levnější neomezená data

Lepší pokrytí a rychlejší internet

Bonusové služby navíc Nahrávání ... Nahrávání ...