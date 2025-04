OpenAI údajně pracuje na vlastní sociální síti

OpenAI, známá především díky modelu ChatGPT, údajně vyvíjí vlastní sociální síť. Podle zdrojů blízkých projektu se firma nachází ve fázi interního prototypu, který kombinuje generování obrázků s komunitním feedem. Pokud se plán zrealizuje, vstoupí OpenAI do arény přímé konkurence s Elonem Muskem i Metou.

Sociální síť od OpenAI?

Interní prototyp, který OpenAI v současnosti testuje, je podle informací zaměřen na sdílení generovaného vizuálního obsahu prostřednictvím sociálního feedu. Uživatelé by tak mohli tvořit obrázky pomocí ChatGPT a sdílet je s ostatními v reálném čase. Generální ředitel Sam Altman podle zdrojů z okolí firmy již oslovuje vybrané externí partnery s žádostí o zpětnou vazbu.

Není dosud jasné, zda se sociální síť stane samostatnou aplikací, nebo zda bude integrována přímo do ChatGPT, který se v uplynulém měsíci stal nejstahovanější aplikací na světě. Tato nejednoznačnost ale ukazuje, že projekt je zatím ve velmi raném stadiu vývoje.

Rivalita s Elonem Muskem a Meta se prohlubuje

Pokud OpenAI skutečně vstoupí na pole sociálních sítí, vyostří se její vztahy s Elonem Muskem. Ten v únoru překvapil nevyžádanou nabídkou odkoupit OpenAI za 97,4 miliardy dolarů, na což Altman reagoval ironickou poznámkou: „Děkuji, nechci. Ale pokud chceš, koupíme ti Twitter za 9,74 miliardy.“ Tento výrok padl právě na síti X, kterou Musk vlastní.

Zároveň Meta údajně připravuje samostatnou AI aplikaci s vlastním sociálním feedem, která by rovněž soupeřila s OpenAI o uživatelskou pozornost a datový vstup pro trénování modelů. Když se tyto plány objevily v médiích, Altman na síti X odpověděl poznámkou: „Tak dobře, možná taky uděláme sociální aplikaci.“ Tím zřejmě poprvé veřejně naznačil záměr OpenAI postavit se současným hegemonům na sociálním poli.

Boj o data a virální obsah

Za plánovaným projektem zřejmě nestojí jen ambice rozšířit nabídku, ale i snaha o získání vlastního toku reálných dat, která jsou klíčová pro trénování moderních AI modelů. Musk už dnes propojuje svou Grok AI přímo s daty ze sítě X, zatímco Meta trénuje modely Llama na rozsáhlé uživatelské databázi Facebooku a Instagramu.

OpenAI oproti tomu závisí na veřejně dostupných datech, licencích a částečně i na uměle generovaném obsahu. Vlastní sociální síť by mohla firmě umožnit budovat kvalitní datovou základnu s větší kontrolou nad tím, co do modelů vstupuje.

Jedním z návrhů, který se v prototypu údajně testuje, je zapojení AI do procesu tvorby obsahu. Umělá inteligence by tak uživatelům pomáhala vytvářet příspěvky, které mají větší šanci stát se virálními. Inspirací je zde zřejmě integrace Groku s X, která podle vývojářů z konkurenčních laboratoří vyvolala závist. Uživatelé si prý oblíbili „tvoření virálních tweetů tím, že Grok řekne něco hloupého nebo provokativního“.

Zatím neoznámeno, ale strategicky významné

Zatím není jisté, zda sociální síť OpenAI vůbec spatří světlo světa. Firma má momentálně na stole několik paralelních strategických projektů a vývoj je stále v experimentální fázi. Je však zřejmé, že se OpenAI snaží rozšířit svůj vliv mimo čistě jazykové modely a zaměřit se i na prostředí, kde uživatelé s AI interagují každodenně a ve velkém objemu.

Projekt potenciálně kombinuje to, co se OpenAI zatím osvědčilo – silnou multimodální AI (text, obrázky, video) – s rozhraním, které by mohlo přinést větší zapojení běžných uživatelů. Pokud bude projekt realizován, může zásadně proměnit nejen konkurenci mezi AI firmami, ale také podobu samotných sociálních sítí.

