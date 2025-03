Recenze Galaxy A56 5G – klasika, která nezklame

Zdroj: Dotekomanie.cz

Galaxy A56 od Samsungu je novým zástupcem střední třídy pro další rok. Právě A řada patří mezi ty nejprodávanější a A56 je nejvyšší model. Nabízí toho nejvíce. Obstojí? Vylepšoval Samsung na správných místech a stojí Galaxy A56 za povšimnutí? Na to si zkusíme odpovědět v dnešní recenzi.

Nová Áčka jsou tady, Galaxy A26, A36 a A56 – co přináší? [preview]

Působí prémiově

Jakmile mobilu dáte kovový rám, hned padne do ruky trochu jinak a máte z něj jiný pocit. Nevadí mi mobily s plastovým rámem nebo rovnou zády, jen kov vždy bude působit prémiověji. Samsung se pokusil udělat něco jinak, i když na první pohled je vidět že tlačítka jsou umístěná v takovém ostrůvku. Upřímně mohu říci, že jsem si toho skoro nevšiml, tedy při používání, případně jsem to i přešel. Vypínací tlačítko stejně nahmatám a ani nevěnuji pozornost, že k němu vede trochu jiná cesta.

Tlačítka pro hlasitost jsou na můj vkus vysoko a lehce nedostupná. Bez přeuchopení mobilu na ně nedosáhnu. Stisk je u všech kvalitní, přesný a bytelný. Nemyslím si, že by s nimi byl někdy problém. Na mobilu nejsou další tlačítka, jen pár otvorů pro mikrofony, SIM, reproduktor a USB C.

Vrátím se ještě k rámu. Ten není zaoblen směrem k zádům nebo k displeji, je zkosen. Na první pohled to vypadá dobře, hmatem na to nějak nenarazíte a ani to nepůsobí špatně. Je zde ale jedna věc, kterou jsem tak často neviděl. Kovový rám není hladký. Je na něm zachováno jakoby mechanické opracování, tedy takové drážky. Když po nich přejedete nehtem, jdou cítit i slyšet. Běžným hmatem je neucítíte, jen jsou tedy vodorovně s mobilem. Pokud máte sušší ruce, mobil pojedete dolů, když třeba budete sledovat sociální sítě. V takovém případě doporučuji malíčkem podepřít.

Zadní strana je ze skla a kromě foto modulu zde nic není. Ten je na jedné straně, takže bez obalu se bude smartphone viklat na stole. Je to dost nepříjemné.

Mezi nejrychlejší nepatří

Zde bych měl být o něco přesnější. Exynos 1580 nepatří mezi nejrychlejší, ale na druhou stranu poskytuje dostatek výkonu, i pro hraní her. Jde ale v některých situacích zaznamenat menší zaváhání, zejména pokud jde o náročnější hru, případně o nějaké větší přesouvání souborů nebo instalování aplikace. Trochu se zapotí. Dobrou zprávou asi bude i to, že se mobil nepřehřívá a ani není tak teplý při náročnější činnosti.

U této novinky je důležité zmínit, že již nemá podporu pro microSD karty. Budete se tak muset spokojit jen s tím, co nabízí úložiště, případně cloudové služby. Pro mě to není takový problém, jelikož paměťovou kartu jsem neměl v mobilu roky. Jen je asi nutné na to upozornit.

Jsem celkem rád, že je mobil připraven na eSIM. Takže pokud už nemáte plastovou kartičku, nebude zde problém. V oblasti konektivity funguje vše dobře, bez problémů a například polohu dokáže zachytit přes satelity velmi rychle. Ani jsem si nevšiml nějakého zdržení pro určení polohy na mapách.

Specifikace Galaxy A56

displej: 6,7 palců, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, až 1900 nitů

procesor: Exynos 1580

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 5 MPx, makro přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo

5G, WiFi 6, NFC

rozměry: 162,2 x 77,5 x 7,4 mm; 198 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Displej prostě pěkný

Samsung je pro mě tahounem v případě displejů a jednoduše je umí. A56 není výjimkou a 6,7palcový panel se zalíbí každému. Možná bych rád viděl menší úhlopříčku, jelikož se nejedná o malý mobil, ale na displej si stěžovat nebudete. Umí to rozpálit, ostatně maximum je zde až 1900 nitů. V praxi to znamená, že i na přímém denním světle je vše krásně čitelné.

Musím pochválit vyladěnost přizpůsobení jasu. Ne každý mobil se mi trefí do potřeb. V noci mi nevypaluje oči, přes den nemusím na mobil mžourat.

Obsažená čtečka funguje na svou třídu dostatečně rychle. Jen je asi škoda, že je umístěná dost nízko, zejména u tak velkého mobilu. Kdyby byla trochu výš, nemusel bych tak moc kroutit palce nebo přechytávat mobil. K jejímu fungování nemám výtku.

Se zvukem to Galaxy A56 umí

Stereo reproduktory dne považují za standardní součást mobilu, a pokud jsou vyladěny, mobil si mě získá. Samsung Galaxy A56 mezi takové patří, navíc mají citelnější basy. U sledování kvalitního videa nebo poslouchání kvalitní audia si budete libovat. Mobil je stvořen pro konzumování obsahu. Jen tedy notifikace, tedy jejich zvuky, zejména ty vysoké, jsou na reproduktory trochu moc při vysokém nastavení hlasitosti.

Po technické stránce jsou všechny specifikace na dobré úrovni a nezklamou. Samozřejmě najdete na trhu mobily s větší operační pamětí nebo procesor s vyšším výkonem. Jestli si na takové věci nepotrpíte a chcete jednoduše fungující stroj, tak Galaxy A56 není špatná volba.

Nadstavba chce trochu zvyku

Samsung patří mezi ty výrobce, kteří si trochu více upravují prostředí Androidu. Například jsem si musel více zvykat na samotnou notifikační lištu, jelikož není sjednocená jako v čistém systému s rychlými přepínači. K nim se dostanete jen při tažení prstem z horní pravé části displeje. Z levé stáhnete dolů notifikační lištu.

Celkem jsem se divil, že v mobilu chyběla služby Google Play Hry. Tu jsem si musel doinstalovat, přičemž chvíli trvalo, než se vše inicializovalo. Prostředí a celkové chování systému je intuitivní a cením nejrůznější funkce navíc, jen tedy počet předinstalovaných aplikací je až příliš. Pokud bych potřeboval něco od Microsoftu, stáhl bych si to. Nemusí to na mě čekat v mobilu.

Nejrůznější rychlé spouštěče a podobné vychytávky jsem hned vypl. Po celou dobu jsem nezaznamenal sebevětší problém, který by neměl nějakou možnost přenastavení. Co je ale podstatnější, je samotná délka softwarové podpory. 6 let dostávat aktualizace systému, tedy i ty plnohodnotné, zrovna u mobilu v této cenové třídě, není běžné. Za toto Samsung zaslouží velkou chválu.

Vydrží

V případě baterie se nabízí standardní velikost, tedy 5000 mAh. Co asi bude potěšující zpráva pro některé, je podpora až 45W technologie nabíjení. Bohužel součástí není jakákoliv nabíječka, tak si buď budete muset takovou zakoupit, případně s podporou tohoto výkonu, případně použít tu, co máte doma. Je trochu zklamáním, že ani letos A56 nepodporuje bezdrátové nabíjení. Rozhodně by mobilu slušela aspoň nějaká nižší technologie, třeba pro nabíjení přes noc.

Výdrž jako taková je optimální. Pokud nepatříte mezi hráče her a konzumenta obsahu na sociálních sítích, zvládne mobil na jedno nabití dva dny. Jestli se hodně omezíte, můžete se dostat i na tři dny. U náročnějších uživatelů zvládne 24 hodin bez problémů. Vždy ale záleží, co vlastně chcete s mobilem dělat.

Foťáky

Samsung se u Galaxy A56 drží spíše starého trendu, že víc foťáků má znamenat něco lepšího. Pokud se zvolí správně, může to být pravda, ale nasadit makro snímač, který není volen ani automaticky a musíte si aktivovat speciální možnost v aplikaci na focení, je tak trochu zbytečnost. Řekl bych, že postupem času na něj zapomenete. Navíc vyfocení objektu normálním senzorem je lepší, zejména když snímek oříznete.

Ultra širokoúhlý snímač je v tomto případě jen pro zachycení něčeho pro sociální sítě, tedy když je dostatek světla. Sice má 12 MPx, ale zasloužil by si lepší optiku, aby po stranách nebyl obraz tak moc nedoformovaný. I tak asi některým poslouží, jen by si zasloužil více práce.

Aplikace na focení nabízí dost režimů, ale stejně asi většina uživatelů skončí u automatického nastavení. V případě nočního režimu, který je automatický, jsem si ale všiml, že je někdy lepší jej vypnout. Sami posuďte.

Na levé straně jsem pořídil snímek bez aktivního nočního režimu, na pravé je snímek s nočním režimem. Osobně se mi líbí více ten levý, jelikož odpovídá realitě. Samsung by měl více vyladit nastavení barev a nepřidávat tolik světla. Co se ale týče běžného focení, Galaxy A56 je prostě mobil ze střední třídy. Čím více světla budete mít, tím budou snímky lepší.

Ukázkové snímky Galaxy A56

Zhodnocení Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 je taková klasika ve své třídě. Samozřejmě najdete mobily s lepšími specifikacemi a případně i s ne tak starými procesory z nejvyšší řady, případně mobily s rychlejším nabíjením, ale zde se nabízí zařízení pro dlouhé používání. Zejména když vezmete v potaz softwarovou podporu. Jaký jiný mobil má v této cenové hladině 6letou podporu, a to se nebavíme jen o bezpečnostních záplatách, ale o plnohodnotných aktualizacích. Zde Samsung začíná kralovat ve světě Androidů.

Rozhodně potěší stereo s výraznějšími basy a jasný rychlý displej. Ne každému nemusí vyhovovat velikost. Galaxy A56 nepatří mezi malé mobily. Zapůsobí lepší zpracování a zvýšená odolnost je plusem. Trochu kazí dojem absence bezdrátového nabíjení. Na to si asi budeme muset minimálně počkat do příštího roku.

Tři foťáky na zádech mohou působit jako hodně dobrá výbava, jen tedy makro snímač asi jen tak nevyužijete. Spíš si myslím, že na něj zapomenete a časem ani nebudete vědět, že pro jeho použití musíte zvolit speciální režim v aplikaci na focení, manuálně.

Samsung Galaxy A56 je jasnou volbou, pokud o mobilu nechcete moc přemýšlet, chcete něco kvalitního, co dlouho vydrží. Fotit umí dobře, jen tedy asi nebude ve své třídě nejlepší. Zde se mi vybavuje nedávná novinka, kterou jsem testoval nedávno, Nothing Phone (3a) (recenze). Je levnější, rychlejší, jen tedy softwarová podpora není tak dobrá, ale dle mého názoru umí vykouzlit lepší snímky.

Plusy

rychlejší 45W nabíjení

jasný displej

kovová konstrukce a odolnost

dlouhá softwarová podpora (6 let)

povedené stereo s citelnými basy

Mínusy

absence bezdrátového nabíjení

úprava rámu (může klouzat a zachytávat nečistoty)

předinstalované aplikace

nadstavba nemusí ve všem vyhovovat

Následující článek Facebook se snaží přinést OG zkušenost Předchozí článek Nepředstavené tablety od Samsungu jsou venku Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Co je pro vás u mobilního operátora nejdůležitější? Cena za volání a data

Pokrytí a kvalita signálu

Nabídka služeb a zákaznická podpora Nahrávání ... Nahrávání ...