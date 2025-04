Perplexity AI míří na telefony Motorola jako výchozí asistent, v jednání jsou i telefony Samsung

Zdroj: Dotekomanie

Startup Perplexity AI se chystá zaútočit na trh chytrých telefonů. Podle informací z Bloomberg společnost jedná s předními výrobci mobilních zařízení, jako jsou Motorola a Samsung, o tom, aby se její umělá inteligence stala předinstalovaným, nebo dokonce výchozím hlasovým asistentem na jejich budoucích modelech. Cílem je nabídnout alternativu k dominantním hráčům jako jsou Google Gemini nebo ChatGPT od OpenAI.

Motorola říká ano: Perplexity jako druhý asistent vedle Gemini

Na úvod si pojďme krátce předstait co Perplexity AI je a nabízí. Perplexity AI je postavena na komplexní architektuře, která integruje několik klíčových technologických komponent. Velké jazykové modely (LLMs) – Perplexity využívá pokročilé LLMs, včetně GPT-4, Claude 3 a vlastních proprietárních modelů. Kontinuální indexování webu – systém neustále aktualizuje svou databázi, zajišťující přístup k nejnovějším informacím. Kontextuální porozumění – Perplexity si udržuje kontext konverzace, což umožňuje přirozenější a plynulejší interakci. Integrované vyhledávání – kombinuje interní znalostní báze s externími zdroji informací.

Zatímco běžné vyhledávače vám zobrazí seznam odkazů, Perplexity AI rovnou generuje odpovědi – a to na základě skutečných zdrojů. Je to vlastně chytrý hybrid mezi Googlem a AI chatbotem, který:

Nepřidává si vlastní interpretace – vyhýbá se tzv. „halucinacím“, kdy si umělá inteligence vymýšlí nepravdivé informace.

Uvádí citace – každá odpověď obsahuje odkazy na zdroje, abyste si mohli ověřit pravdivost.

Nabízí kontextově relevantní otázky – podobně jako funkce „People Also Ask“ v Googlu, ale mnohem inteligentněji.

Podporuje různé režimy vyhledávání – například akademický režim pro vědecké studie nebo vizuální režim s generováním obrázků.

Nejblíže dohodě má být Perplexity AI se společností Lenovo, mateřskou firmou značky Motorola. Podle informací došlo ke společné dohodě, která zajistí, že Perplexity bude na telefonech Motorola předinstalována jako sekundární asistent vedle Gemini. To znamená, že uživatelé si budou moci vybrat mezi dvěma AI asistenty podle svých preferencí.

Zvláštní pozornost má být věnována vlajkové lodi značky – skládacímu modelu Motorola Razr, pro který Perplexity připraví „na míru šitou“ verzi asistenta. Tento krok by mohl výrazně posílit postavení značky v konkurenčním boji o uživatele hledající moderní AI funkce na cestách.

Samsung zatím vyčkává, ale do Perplexity investoval

Jednání se Samsungem jsou podle dostupných informací teprve v rané fázi. Důvodem může být silná spolupráce Samsungu s Googlem, díky které jihokorejský gigant těží z řady pokročilých funkcí spojených s Google AI. Přesto však existuje možnost, že Perplexity se na telefonech Galaxy objeví alespoň jako volitelná aplikace, případně jako jeden z výchozích hlasových asistentů.

Zajímavostí je, že Samsung už v roce 2024 do startupu Perplexity investoval a údajně zvažuje další finanční injekci i v roce 2025. To by mohlo napomoci hladšímu průběhu jednání a eventuálnímu začlenění asistenta do širšího ekosystému Samsungu.

Boj o budoucnost asistentů na mobilech

Perplexity AI, založená v roce 2022, se snaží prosadit na trhu s chytrými asistenty, který byl dosud rozdělen mezi technologické giganty. Potenciální spolupráce s Motorolou a Samsungem by startupu otevřela dveře k milionům uživatelů po celém světě.

Obě značky navíc již mají vlastní AI řešení – Galaxy AI a Moto AI – což ukazuje, že prostor pro více než jednoho asistenta na zařízení skutečně existuje. Perplexity tak má šanci stát se zajímavou alternativou pro uživatele, kteří hledají něco jiného než dosavadní mainstreamové možnosti.

