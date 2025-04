Google vyvíjí bezdrátové nabíjení v displeji

Pixel Fold; Zdroj: Google

Bezdrátové nabíjení se dočkalo popularity a nyní se objevuje běžně ve střední třídě. V té vyšší se pomalinku objevuje modernější standard Qi2, který hlavně nabízí vyšší standardizovanou rychlost a možnost použití i magnetického uchycení pro vylepšení přenosu energie. Na nějakou modernizaci nebo další generaci si asi dlouho počkáme, ale to Google nezastaví a již nyní pracuje na trochu jiném použití.

V displeji?

U amerického patentového úřadu USPTO se podařilo objevit přihlášku společnosti Google, která popisuje integraci bezdrátového nabíjení do displeje. Konkrétně by mělo dojít k integraci cívky přímo do displeje, respektive pod něj. To by tedy znamenalo, že by bylo možné nabíjet zařízení položené displejem na nabíječku.

Cílem tedy bude hlavně možnost nabíjet zařízení z obou stran. Současně si jde všimnout, že prezentace technologie je na zařízení, které asi zapadne do kategorie ohebných mobilů. Je samozřejmě otázkou, jestli někdo chce pokládat mobil displejem na nabíječku, ale proč ne. Pokud takový mobil bude mít cívku i z druhé strany, bude jedno, jak jej položíte.

Současně Google popisuje v přihlášce, že se nebude jednat jen o nabíjecí cívku. Bude možné ji použít i pro nabíjení dalších zařízení. Zde se rovnou nabízí například doplnění energie sluchátkům nebo hodinkám, případně jinému mobilu. Zatím ale nevíme, jak výkonná technologie se bude nabízet a jak bude ovlivněn samotný displej. Kdy se novinky dočkáme, není v tuto chvíli známo. Je možné, že vše zůstane jen v podobě patentu a nikdy se nedostane do produkce.

