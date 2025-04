Zdroj: DALL·E

Konec týdne přináší vyhodnocení ankety z minulé neděle, kdy jsme se ptali, jaký benefit byste ocenili od operátora nejvíce. Není překvapením, že 79,02 % hlasujících zvolilo právě levnější neomezená data, takže se jim zdají být stále za vysokou cenu. Možná by bylo ale dobré zavést v tomto ohledu nějaký věrnostní program. Naopak 17,13 % účastníků ankety by raději vidělo lepší pokrytí mobilním signálem a rychlejší mobilní připojení k internetu. Jen 3,85 % by rádo vidělo nějaké bonusové služby navíc zdarma.

Nová otázka

Výrobci vydávají nové generace mobilů každý rok, někteří to stihnou i dvakrát. Zajímá nás tedy, jak často měníte své zařízení. Schválně jsme zařadili i kratší časové období než jeden rok, jelikož nás zajímá, jestli jsou i tací mezi námi.

💡ANKETA: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden telefon, než ho vyměníte? Méně než rok

1–2 roky

2–3 roky

Více než 3 roky Nahrávání ... Nahrávání ...



Domů Články Anketa: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden telefon, než ho vyměníte?

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.