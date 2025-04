Chytré hodinky Amazfit Bip přichází v 6. generaci

Dlouhých 20 měsíců trvalo společnosti Amazfit, než oficiálně oznámila v pořadí šesté pokračování chytrých hodinek Bip. To samo o sobě přináší velké množství vylepšení – od kvalitnějšího displeje, přes odolnější konstrukci až po větší bateriový článek. Ovšem prodejní cena i nadále zůstává na velmi nízké úrovni, což ve výsledku může hodně zamíchat kartami.

O něco dospělejší

Hodinky mají rámeček vyrobený ze slitiny hliníku, který vyplňuje 1,97palcový AMOLED displej s rozlišením 450 x 390 pixelů, maximálním jasem 2 000 nitů a senzorem okolního světla. Celá konstrukce zvládne potápění do hloubky 50 metrů a do komunikace mluví postarší Bluetooth 5.2. Článek baterie o velikosti 340 mAh podle způsobu využívání zvládne být v provozu od 6 až do 26 dnů.

Uvnitř běží vlastní systém ZeppOS 4.5, což je skok oproti předchozímu modelu Bip 5, kde běží ZeppOS 2.0. Sportovně založené uživatele jednoznačně osloví přes 140 sportovních režimů, včetně například možnosti koučování. Nově zvládají detekovat sportovní aktivitu automaticky u 25 sprotů. Kdo své sportovní výsledky ještě prolíná se záznamem stravování, tak chystaná aktualizace aplikace Zepp právě toto umožní. Samozřejmostí je měření tepové frekvence, okysličení krve, hladiny stresu, HRV či sledování připravenosti na fyzickou aktivitu. To vše díky novým senzorům BioTracker ve verzi 6.0.

Mezi ostatní prvky výbavy patří třeba ovládání hudebního přehrávače, spouště fotoaparátu, GPS modul s podporou pěti satelitních systémů, mikrofon a reproduktor na vyřizování hovorů. Stáhnout si do hodinek můžete i off-line mapy. Cenovka po přepočtu startuje u hranice 1 844 Kč, přičemž vybírat lze ze čtyř barevných provedení – Black, Charcoal, Red, Stone.

