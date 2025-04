Apple vydává watchOS 11.4: tiché buzení, nové emoji a chytrější domácnost

Zdroj: 9to5mac

Po mírných zmatcích, kdy Apple nejprve vydání systému watchOS 11.4 ohlásil a následně ze svých stránek stáhl, je aktualizace nyní oficiálně dostupná pro všechny uživatele Apple Watch. Přestože nejde o zásadní update operačního systému, přináší aktualizace několik užitečných novinek i jednu výraznější změnu v každodenním používání hodinek.

Nejzajímavější novinkou je možnost, kterou ocení každý, kdo nosí hodinky v režimu „Nerušit“ – ať už kvůli práci, soustředění nebo režimu spánku. Sleep Wake Up Alarm nyní dokáže přehrát zvuk i v případě, že jsou Apple Watch v tichém režimu. To znamená, že uživatelé mohou zůstat nerušeni během dne, ale ráno se nechat budit klasickým zvukovým alarmem. Jde o funkci, kterou Apple vůbec poprvé nabízí ve spojení se Tichým režimem, a mnozí ji považují za logický a dlouho očekávaný krok.

Další příjemné vylepšení se týká podpory chytré domácnosti. Apple Watch nyní umí spolupracovat s robotickými vysavači kompatibilními se standardem Matter. Ty lze přidat do aplikace Domácnost, využívat je v automatizacích a scénách, nebo je ovládat jednoduše hlasovým příkazem Siri. Například: „Siri, ukliď obývák.“ Tato integrace usnadňuje každodenní rutinu a rozšiřuje možnosti, jak Apple Watch fungují jako rozhraní pro chytrou domácnost.

Třetí novinkou je rozšíření emoji klávesnice. Přibylo sedm nových emoji, které jsou dostupné i v rámci iOS 18.4, ale plně integrované jsou i v prostředí watchOS. Pro fanoušky tohoto způsobu komunikace jde o drobný, ale vítaný detail.

Kromě nových funkcí Apple opravil i chybu spojenou s přepínáním ciferníků, kdy mohl systému při výběru ciferníku zamrznout nebo se reakce mohly zpomalit. Aktualizace tak přináší nejen nové možnosti, ale i lepší stabilitu.

watchOS 11.4 je dostupný pro všechny uživatele Apple Watch Series 6 a novějších modelů. Instalaci lze provést přes aplikaci Watch na iPhonu, kde stačí přejít do menu Obecné > Aktualizace softwaru. Hodinky musí být připojené k nabíječce, mít alespoň 50 % baterie a být v dosahu spárovaného iPhonu připojeného k Wi-Fi. Prostě klasika, nic, co by majitelé Apple Watch již neznali.

