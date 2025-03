Zdroj: Midjourney

Apple by mohl přijít s iPadem Pro s Face ID pod displejem

Spekulace o tom, že Apple vstoupí na trh se skládacími zařízeními, sílí. Zatímco většina úniků naznačuje vývoj skládacího iPhonu, novější zprávy hovoří o skládacím iPadu Pro, který by mohl nabídnout technologii Face ID ukrytou pod displejem.

Nové detaily o skládacím iPadu Pro

Zatím není jasné, kdy (a zda vůbec) Apple takové zařízení uvede. Mark Gurman z Bloombergu dříve naznačil, že skládací iPad by mohl přijít až v roce 2028.

První spekulace o 20palcovém skládacím iPadu Pro se objevily v prosinci loňského roku. Nyní čínský profil Digital Chat Station (DCS) sdílel na Weibu další zajímavé informace.

Podle DCS má prototyp skládacího iPadu Pro:

18,8palcovou obrazovku

Meta-lens technologii pro zlepšení kvality displeje

Face ID pod displejem pro 3D rozpoznávání obličeje

Díky tomu by zařízení nemělo žádný výřez nebo Dynamic Island, což by znamenalo plně celistvou obrazovku bez jakýchkoliv rušivých elementů.

Apple údajně nechce, aby měl jeho skládací tablet viditelný přehyb na displeji, což by mohlo zpomalit jeho vývoj. Z minulosti víme, že Apple nevstupuje do nových kategorií produktů, dokud není technologie dostatečně spolehlivá a dotažena do dokonalosti.

Vedle skládacího iPadu Pro se spekuluje i o skládacím iPhonu s cenou přes 2 000 dolarů a dokonce i o skládacím MacBooku, který by mohl dorazit někdy kolem 2027 až 2028.

Prozatím není jasné, které zařízení Apple představí jako první – nebo zda se firma do segmentu skládacích zařízení vůbec pustí. Jak ukazuje dosavadní strategie Applu, může se stát, že pokud nebude s technologií dostatečně spokojen, žádný skládací produkt v dohledné době neuvidíme.

Zdroj: neowin.net



Domů Články Apple by mohl přijít s iPadem Pro s Face ID pod displejem

Předchozí článek Oppo v plánech má dvojici F29 a F29 Pro Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: U kterého operátora jste? O2

T-Mobile

Vodafone Nahrávání ... Nahrávání ...