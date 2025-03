VEVOR Tripod Projector Screen – 100palcové domácí kino, které vezmete kamkoliv

Hledáte spolehlivé a přenosné plátno pro projektor, které se hodí do obýváku, na zahradu i do kanceláře? 100palcové plátno od značky VEVOR nabízí 4K HD rozlišení, nastavitelný stativ a snadnou montáž – ideální pro filmy, prezentace i hraní her.

VEVOR Tripod Projecotr Screen: vynikající obraz a široký úhel pohledu

VEVOR přináší promítací plátno s úhlopříčkou 100 palců a poměrem stran 16:9, které podporuje 4K HD rozlišení. Díky tomu si užijete ostrý, čistý a detailní obraz. S pozorovacím úhlem 160 stupňů je navíc zajištěno, že i diváci mimo přímý směr promítání budou mít kvalitní výhled bez ztráty kvality. Ideální řešení pro společné sledování filmů, prezentací nebo hraní her ve skupině.

Výškově nastavitelný a stabilní stativ

Plátno je postaveno na robustním stativu z hliníkové slitiny, který zajišťuje stabilní oporu i na nerovném povrchu. Výška stativu je nastavitelná v rozmezí od 200 do 250 cm, takže si ho snadno přizpůsobíte podle potřeby a prostředí. Díky stabilní konstrukci se nemusíte bát pádů ani při použití venku.

Rychlá montáž bez nářadí

Velkou předností tohoto modelu je rychlá a jednoduchá montáž. Systém barevně označených dílů a přehledný návod umožňují sestavení během několika minut, a to bez nutnosti použití nástrojů. Plátno drží napnuté pomocí napínacích tyčí a horních úchytů, které ho pevně fixují na rám.

Snadno přenosné řešení pro vnitřní i venkovní použití

VEVOR klade důraz i na praktičnost. Celé plátno lze složit do kompaktního tvaru a uložit do přiloženého přenosného pouzdra. S hmotností pouhých 3 kg je přenášení snadné a pohodlné, ať už míříte na firemní prezentaci, promítání na zahradě nebo filmový večer s přáteli pod širým nebem.

Odolné materiály a dlouhá životnost

Plátno je vyrobeno z odolného polyesterového vlákna, které je nejen odolné proti pomačkání, ale také snadno čistitelné. Díky tomu plátno dlouhodobě zachovává skvělou kvalitu obrazu i po opakovaném složení a rozložení. Je navržené pro časté používání doma i na cestách, bez kompromisů v kvalitě.

Technické specifikace:

Model: DM-ABS-100

DM-ABS-100 Úhlopříčka plátna: 100″ / 254 cm

100″ / 254 cm Poměr stran: 16:9

16:9 Rozlišení: 4K HD

4K HD Pozorovací úhel: 160°

160° Materiál plátna: Polyester (odolný proti pomačkání)

Polyester (odolný proti pomačkání) Materiál stativu: Hliníková slitina

Hliníková slitina Typ stojanu: Tripod (stativ)

Tripod (stativ) Obrazová plocha (Š x V): 89,4″ x 50″ / 227 x 127 cm

89,4″ x 50″ / 227 x 127 cm Nastavitelná výška stativu: 78,7″ – 98,4″ / 200 – 250 cm

78,7″ – 98,4″ / 200 – 250 cm Hmotnost produktu: 6,6 lbs / 3 kg

6,6 lbs / 3 kg Přepravní hmotnost (s balením): 8,4 kg

8,4 kg Přenosné pouzdro: Ano (součást balení)

Ano (součást balení) Montáž: Bez použití nářadí, barevně značené díly

Bez použití nářadí, barevně značené díly Použití: Vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí

VEVOR Tripod Projector Screen je vynikající volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní, přenosné a snadno nastavitelné promítací plátno. Nabízí kombinaci ostrého obrazu, snadné manipulace, pevné konstrukce a univerzálního použití. Ať už promítáte doma, na chalupě, v kanceláři nebo pod širým nebem, tento model vám poskytne spolehlivý a profesionální zážitek.

Pokud vás tento super projektorová plocha zaujala, neváhejte, zakoupit jí můžete ZDE cenu 34,19 EUR (zhruba 854 Kč) včetně daně a dopravy zdarma z EU. Pro uplatnění slevy použijte kód: VVPROMO



