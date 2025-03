Seriál o zařízeních pro lepší zdraví: Veri a Apollo Neuro (3)

Zdroj: DALL·E 3

Vítejte u třetího dílu seriálu o technologických vychytávkách, které vám pomohou žít zdravěji a cítit se lépe. V prvním díle jsme se podívali na náramek WHOOP a prsten Oura Ring, v druhém jsme pak prozkoumali čelenku Muse S a chytrou matraci Eight Sleep Pod. Tentokrát se zaměříme na zařízení Veri a Apollo Neuro. Zatímco první vám ukáže, co se děje s vaším tělem po jídle, druhé vás uklidní, když to budete nejvíc potřebovat.

Veri: krevní cukr pod dohledem

Měření hladiny krevního cukru v krvi už dávno není pouze pro diabetiky. A právě Veri je chytrý senzor, který se přilepí na vaši paži a sleduje hladinu glukózy v krvi v reálném čase. To ale rozhodně není všechno, co Veri dělá. Umí toho totiž mnohem více.

Mimo sledování cukru v krvi vám dokáže poskytovat užitečné tipy a doporučení k nalezení těch správných jídel a návyků přímo pro vás. Díky tomu vám pomůže snížit výkyvy glukózy a co nejvíce stabilizovat její hodnotu. Výsledkem tak je mimo mnohé další efekty například větší energie napříč dnem, snížení tělesné hmotnosti a kvalitnější spánek.

Budoucnost Veri je ale nyní nejistá. Nedávno totiž došlo k nečekané akvizici Veri společností OURA a k pozastavení aplikace Veri. Co to bude pro obě značky znamenat, není vůbec jasné. Brzy bychom se to ale měli dozvědět.

Apollo Neuro: konec vašeho stresu

Apollo Neuro je podobně jako WHOOP netradičním náramkem, který nepotřebuje displej. Náramek Apollo mohou uživatelé dle svého výběru nosit na zápěstí i na kotníku. Ten pak za pomoci jemných vibrací působí na váš nervový systém a pomáhá snižovat stres.

Náramek Neuro byl vyvinut ve spolupráci se skupinou neurovědců a svým zákazníkům slibuje velké věci. Mezi ně patří až o 25 % více koncentrace, až o 19 % více hlubokého spánku a o 10 % rychlejší fyzická regenerace. Aplikace nabízí k výběru různé režimy vibrací, třeba relaxace či spánek. Baterie pak vydrží okolo osmi hodin a nabíjet se dá přes USB-C.

Apollo doporučuje náramek používat alespoň 3 hodiny denně, pět dní v týdnu. Právě taková konzistence v používání má vést k optimálním výsledkům. Za náramek pak zaplatíte asi 8500 korun.

Zdroje: veri.co, apolloneuro.com

