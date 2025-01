Oficiálně: Gemini Live mluví česky, konverzační AI od Googlu

Google představuje své novinky někdy velmi sporadicky a sem tam se stane, že je testuje velmi dlouho než dojde na oficiální ohlášení. Jde tak trochu o kombinaci testování a postupné zpřístupňování. V poslední době jsme se dočkali mnoha novinek u Gemini a dokonce jsme vás nedávno informovali o podpoře češtiny, byť tedy částečné, ale nyní zde máme oficiální oznámení od Googlu.

Česká pobočka Google dnes oznámila, že přichází oficiální podpora češtiny do Gemini Live. Znamená to tedy, že tento konverzační AI model lze využívat v našem jazyce, přičemž i odpovídá v češtině. Samotný model je lepší a o něco věrohodnější. Když jsme ho testovali před nějakým časem, zněl plechově a roboticky, ale již nyní je k dispozici lepší výstup. Novinka se netýká jen češtiny, Gemini Live je k dispozici i ve slovenštině.

Bohužel zde stále chybí jedna podstatná funkce. Gemini stále nejde aktivovat hlasem a samotná češtině je dostupná skrze aplikaci Gemini, kde stačí mít nastavenou češtinu. Bohužel při nastavení češtiny dojde k omezení funkcí, tedy hlavně možnosti aktivace hlasem

Již nyní ale zaznamenáváme, že při nastavení češtiny a vyslovení aktivační fráze Ok Google mobil reaguje, respektive zaznamená aktivační hlášku, ale dál se nedostane. Nyní si tedy musíme počkat, až se povolí tato část. Co se týče dostupnosti Gemini Live v našem jazyce, tak si mohou hrát už uživatelé s Androidem, majitelé iOS si budou muset pár dnů počkat.

Další novinka se týká propojení s aplikacemi a službami. Bohužel jde o psané příkazy, tzv. prompty, ale jde využít i funkce diktování skrze klávesnici.

V rámci psaných promptů v češtině začne Gemini ode dneška postupně spolupracovat i s dalšími užitečnými aplikacemi jako jsou Gmail, Dokumenty, Disk, Mapy, YouTube, Úkoly, Keep, Kalendář, Nástroje a aplikacemi pro zasílání zpráv. To pomůže uživatelům během psané konverzace s Gemini dále pracovat s informacemi z různých oblíbených aplikací. Čeští uživatelé tak budou moci i ve svém rodném jazyce Gemini psaným promptem požádat například o zaslání zprávy, zadání termínu do kalendáře, vyhledání určitého emailu, přidání úkolu na seznam, či nastavení hlasitosti či budíku. Funkci zpřístupňujeme uživatelům postupně už ode dneška.