Novinky v Androidu 16 – uklidnění notifikací, skrytí citlivých informací a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google vydal Android 16 Developer Preview 1 ve značném předstihu, ale odpovídá to nové strategii, kterou nedávno představil. Sice je zatím k dispozici verze pro vývojáře, tak již nyní se podařilo zachytit několik novinek pro běžné uživatele.

Citlivé informace

V rámci nastavení notifikací se objevuje nová položka, po jejíchž aktivaci se budou skrývat na zamknuté obrazovce některé detaily u notifikací. Například při zaslání dočasného kódu OTP v SMS se nezobrazí celá zpráva. Zatím ale nevíme, co vše spadá do citlivých informací, ale je možné, že se to bude týkat i notifikací z bankovních aplikací.

QR s designem

Android už nějakou chvíli umí sdílet informace k WiFi přes QR kód. Ten obsahuje i heslo k síti. Nic nového se zde v podstatě nemění, jen tedy dochází na designovou proměnu. Trochu se zde vývojáři vyřádili.

Původní vs. nová verze; Zdroj: 9to5google

Auracast

Původně se čekalo, že technologie Auracast přijde již v Androidu 15, ale nakonec se tak stane v Androidu 16. V podstatě se jedná o funkci sdílení zvuku mobilů do jiného zařízení. Ten samozřejmě také musí podporovat Auracast. Samotná funkce bude moci fungovat bez hesla, ale je zde i možnost zabezpečení. Případně jde funkci použít pro streamování do více zařízení.

Zdroj: androidauthority

Panel ochrany soukromí

Android nyní obsahuje Panel ochrany soukromí, což je vlastně přehled toho, jak často a které aplikace přistupují k některým funkcím mobilu. Zatím ale zobrazuje jen informace za 24 hodin, ale v nové verzi se toto rozšíří i na sedm dnů.

Proti spamu notifikačních zvuků

Android 16 přinese funkci, která zklidní zvuky a jakékoliv interakce notifikací, pakliže přijdou v krátkém čase, respektive dojde k postupnému utlumení. To se nejvíce hodí, pokud váš mobil byl delší dobu mimo připojení k internetu a po připojení dojde k návalu notifikací. Mobil vám pak nebude pípat jak zběsilý.

Barvy

Nastavení displeje většinou umožňuje nastavení barev. Mobily mají více možnosti, ale v Androidu 16 přibude další, experimentální. Bohužel nemáme více detailů, ani co všechno je změněno.

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com, androidauthority.com, 9to5google.com, androidauthority.com, 9to5google.com



Domů Články Novinky v Androidu 16 – uklidnění notifikací, skrytí citlivých informací a další novinky

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama