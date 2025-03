Gmail aplikace dostává AI vyhledávání

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google sem tam vydá aktualizaci aplikace Gmail, tedy respektive samotné služby. Většinou se nesnaží dramaticky měnit design, případně přepracovávat existující funkce. Tentokrát jsme se dočkali aktualizace samotného vyhledávání.

AI jako možnost

Do této chvíle Google vylepšoval vyhledávání o filtry, díky čemuž jste si mohli upřesnit samotné výsledky. Ty se ale zobrazují jen chronologicky a někdy může být problém najít právě to co hledáte. Google nově zavádí AI vyhledávání, tedy funkci zohledňující jiné faktory než filtry a časovou posloupnost.

Společnost v oficiální zprávě uvádí, že se bere v potaz prvky jako aktuálnost, nejčastěji klikané e-maily a časté kontakty. Novinka by tedy měla napomoci vyhledat vhodné výsledky lépe než běžný chronologický systém.

Google uvádí, že vylepšení je dostupné v aplikaci Gmail pro Android a iOS, ale nebude hned dostupné pro všechny. Jakmile na vás dojde řada, aplikace vás informuje. Pokud ale máte rádi běžné chronologické vyhledávání, je zde stále k dispozici. Přepínač se nachází na samostatném řádku pod filtry.

