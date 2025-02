Nová skládačka Oppo Find N5 je nejtenčí a má nový typ baterie

Zdroj: Oppo

Společnost Oppo nějakou dobu lákala na nový mobil s ohebnou konstrukcí a displejem typu fold, tedy větší zařízení. Novinka se jmenuje Oppo Find N5, ale nehledejte předchůdce Oppo Find N4, jelikož čínské společnosti se vyhýbají číslovce čtyři. Oppo Find N5 je tak nástupce modelu Oppo Find N3, který byl uveden v říjnu 2023. Chvíli se spekulovalo, že dnešní novinka bude také uvedena pod subznačkou OnePlus, ale nakonec se tak zřejmě nestane.

Oppo Find N5

V této kategorii mobilů se výrobci v poslední době zaměřují zejména na tenkost při rozevřeném stavu. Oppo Find N5 se chlubí tloušťkou pouhých 4,21 mm. O to zajímavější hodnota je, když vezmeme v potaz, že se výrobci podařilo integrovat baterii o kapacitě 5600 mAh s podporou 80W nabíjení přes USB C a 50W bezdrátovou technologií. Nejde ale o obyčejnou baterii. Jedná se o pokročilejší typ využívající křemík.

Samozřejmě jsou všechny specifikace na co nejvyšší úrovni, ale jedna vyčnívá. Jedná se o certifikaci IPX9. Nejenže mobil vydrží ponoření do vody, ale měl by odolat i vyššímu tlaku. Odolnost proti prachu zde není garantována, ale to je pochopitelné vzhledem k mechanismu ohýbání. Co se týče pantu, společnost se chlubí slitinou titanu a dalších kovů a má odolat ještě více, než předchůdce.

V oblasti fotografických možností se zde nabízí slušná výbava, ale je škoda, že ultra širokoúhlý snímač je jen 8MPx. Ostatně podobnou hodnotu mají i senzory uvnitř mobilu a také na předním displeji. Mobil také podporuje stylus, ale ten se prodává zvlášť.

Oppo Find N5 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 45 000 Kč, ale zatím nevíme, kdy a jestli zamíří na náš trh. Na evropském by se měl objevit. Jak již bylo řečeno, tak Oppo Find N5 se k nám nemá dostat pod značkou OnePlus, takže případný zájemce bude muset čekat nebo hledat.

Specifikace Oppo Find N5

displeje: vnější: 6,62 palců, 2616 x 1140 pixelů, 1-120 Hz, až 2450 nitů, AMOLED vnitřní: 8,82 palců, 2480 x 2248 pixelů, 1-120 Hz, až 2100 nitů, AMOLED

procesor: Snapdragon 8 Elite

RAM: 16 GB LPDDR5x

úložiště: 512 GB UFS 4.0

Android 15 + ColorOS 15

eSIM

Foťáky: zadní: 50 MPx, OIS 50 MPx, OIS, 3x zoom 8 MPx přední – 2x 8 MPx

čtečka otisků prstů

IPX9

stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS (L1 + L5), GLONASS (G1), BDS (B1I + B1C + B2a), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5)

rozměry: složený: 160,87 x 74,42 x 8,93 mm rozložený: 160,87 x 146,58 x 4,21 mm 229 gramů

baterie: 5600 mAh + 80 W USB C, 50W bezdrátově

