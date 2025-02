ČT24 má novou mobilní aplikaci, reaguje na aktuální trendy

Zdroj: České televize

ČT24 se snaží držet s dobou, i v oblasti technologií. Po uvedení nového vzhledu webu zde máme i přepracovanou aplikaci, ale u ní to není jen o designu, tedy barviček.

„Nová verze mobilní aplikace ČT24 je dalším krokem v naší strategii zpřístupňování zpravodajského obsahu divákům moderním a intuitivním způsobem. Tímto krokem zároveň navazujeme na spuštění redesignovaného webu ČT24 na konci roku 2023 a pokračujeme v budování jednotného ekosystému digitálních platforem České televize,“ říká ředitel divize Digitální služby Marek Doležel.

I nová sekce

Skoro by se dalo říci, že aplikace nyní nabízí takovou alternativu k horizontálním videí z TikToku, ale v tomto případě jde spíše o sekci, kde se dozvíte to nejdůležitější a aktuální dění. Jde o sekci krátkých zpráv se souhrnem informací. To se může hodit, pokud se chcete jen podívat, co se zajímavého nebo důležitého děje.

Aplikace také dostala podporu pro tmavý režim a jsou k dispozici i widgety na plochu. V nastavení došlo na rozšíření notifikací, tedy jejich nastavení. Nechybí ani možnost nastavení rubrik na hlavní ploše. Verze pro Android má také zcela nový přehrávač videí.

„Uživatelé se mohou těšit na další novinky, které budou mířit především na maximální využití benefitů, které nám mobilní platformy nabízí. Ať už jde o funkce spojené s videoobsahem, přizpůsobení preferencím jednotlivých uživatelů, nebo chytré notifikace. To ostatně platí i pro další aplikace České televize,“ doplňuje manažer mobilních aplikací ČT Matouš Eckert.

