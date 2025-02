Facebook začne mazat záznamy z přenosů bez rozdílu

Zdroj: Dotekománie

Facebook už nejednou schytal kritiku za svou službu Facebook Live, tedy možnosti živě vysílat video. Nejednou se stalo, že došlo ke streamování nezákonné činnosti. I tak zde máme první nějakou zásadní změnu u této služby. Facebook jednoduše začne videa mazat po uplynutí nastavené doby.

Záznamy z živých přenosů nebudou archivovány

Do této doby jste mohli jednoduše živě vysílat video a následně bylo k dispozici ke zhlédnutí a sdílení, a to po neomezenou dobu, pokud něco neporušovalo. To se ale nyní mění. Společnost se rozhodla, že takové video bude k dispozici jen 30 dnů od jeho vysílání. Následně bude smazáno, a to bez jakéhokoliv rozdílu.

Meta na Facebooku a Instagramu začala automaticky omezovat zobrazení škodlivého obsahu pro mladistvé

Neplatí to jen pro nové přenosy. Facebook bude mazat i starší záznamy videí. U takových budou majitelé informováni o smazání, přičemž budou mít 90 dnů na jeho stažení nebo přenos někam jinam. Co se týče dostupnosti starších záznamů, tak už nebude možné si je přehrávat, budou dostupná jen po danou dobu majitelům. Tyto změny začnou platit od 19. února.

Samotné odstraňování videí bude probíhat po vlnách, takže možná na vás dojde řada až za nějakou dobu. Kromě možnosti stažení nebo přenosu do nějaké cloudové služby se nabídne ještě jedna, možnost převedení na Reel, ale to bude nutné udělat manuálně.

Facebook s touto změnou zavádí upravené možnosti pro stažení jednoho i více videí najednou.

Zdroj: techcrunch.com



