Seriál o zařízeních pro lepší zdraví: Muse S a Eight Sleep Pod (2)

Vítám vás u druhého dílu seriálu o moderních technologických zařízeních, jež vám mohou zlepšit zdraví, regeneraci, spánek a další aspekty týkající se celkové kvality života. Zatímco v úvodním dílu seriálu jsme se zaměřili na chytrý prsten Oura Ring a sportovní náramek WHOOP, dnes se podíváme na dvě zařízení, která se zaměřují především na optimalizaci vašeho spánku: Muse a Eight Sleep Pod.

Muse S: chytrá EEG čelenka

Muse S je revoluční chytrá čelenka, která pomocí EEG senzorů dokáže měřit a sledovat elektrickou aktivitu mozku a v reálném čase vám tak poskytuje zpětnou vazbu, ať už pomocí zvuku či mobilní aplikace.

Dle výrobce vám čelenka pomůže lépe se soustředit, meditovat, usnout a celkově uklidnit vaše tělo i mysl. V mobilní aplikaci vám pak předává detailní údaje a skóre spánku a kognitivních funkcí, přičemž vám dává doporučení a pomáhá vám zlepšit skóre s využítím více než 500 meditačních cvičení. Čelenka byla navíc navržena se speciálním zaměřením na komfort, a tak dle recenzí po chvíli zapomenete, že ji na sobě vůbec máte.

Ideální je Muse S nosit na noc, nasadit si ji však můžete i přes den, pokud se zrovna cítíte ve stresu. Její baterie vydrží okolo deseti hodin, což by mělo být dostatečné pro všechny účely. Muse S stojí 399 dolarů, tedy v přepočtu asi 9500 korun. Pro přístup k meditačním cvičením je ale potřeba ještě předplatné, které vás vyjde na 13 dolarů (310 korun) měsíčně. Pozitivní je však garance možnosti vrácení produktu po třiceti dnech.

Eight Sleep Pod 4 Ultra: matrace pro dokonalý spánek

Eight Sleep Pod je propracovaný systém, jehož cílem je pouze jediné. Dopřát vám ten opravdu nejlepší spánek za pomoci regulace teploty. Chytrá matrace ale možná není tím nejvýstižnějším popisem tohoto produktu. Eight Sleep Pod se totiž skládá z celkem tří částí: speciálního „prostěradla“, základní vrstvy a řídící jednotky.

Eight Sleep Pod funguje na principu aktivního chlazení a vyhřívání, které lze navíc nastavit pro každou polovinu postele zvlášť. Systém vám tak zajistí ideální teplotu postele po celou noc, přičemž neustále sleduje váš srdeční tep, dechovou frekvenci, pohyb i chrápání. Celkem 36 senzorů pak analyzuje vaše data v mobilní aplikaci.

To, že Eight Sleep Pod skutečně funguje, potvrzují i recenze známých osobností. Chytrou matraci používají mimojiné například šéf Mety Mark Zuckerberg, nejznámější biohacker na světě Bryan Johnson nebo piloti Formule 1, Lewis Hamilton a Charles Leclerc. Eight Sleep Pod 4 Ultra ale rozhodně není levnou záležitostí. Spánkový systém totiž stojí celkem 4948 euro (okolo 124 tisíc korun).

