Apple chystá odhalení nového produktu: co nás čeká 19. února?

Zvěsti o nových produktech od cupertinské společnosti Apple v posledních týdnech kolovaly po internetu doslova rychlostí blesku. Po posledním příspěvku Tima Cooka, ředitele společnosti Apple, konečně známe datum odhalení.

Nového Apple Eventu se nakonec dočkáme již příští týden. Ve svém příspěvku na sociální síti X prozradil generální ředitel Applu Tim Cook datum představení nového produktu. Ten nám Apple ukáže ve středu 19. února a rozhodně se máme na co těšit. Ve svém tajemném příspěvku nám toho Cook ale více neprozradil.

Samotný tweet ale přece jenom možná naznačuje, jaký produkt by mohla cupertinská společnost ve středu představit. Součástí Cookova příspěvku je totiž také animace loga Applu na pozadí, které nápadně připomíná AirTag. O představení druhé generace tohoto malého zařízení se spekuluje již dlouho, a tak tato teorie rozhodně dává smysl.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu

— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025