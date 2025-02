Zdroj: Samsung

Minulý rok Samsung představil Galaxy A06, ale nějak moc novinek nepřinesla. Dnes zde máme dalšího zástupce nižší třídy, Samsung Galaxy F06 5G. Pár změn se odehrálo.

Slušná podpora

Samsung Galaxy F06 5G zapadne do nejnižší řady a taky se k nám asi jen tak nepodívá, ale může se jednat o předzvěst jiného modelu od Samsungu. Možná se nabídne v rámci série A. V základu jde ale o skoro stejný model jako Samsung Galaxy A06, jen tedy s hlavním rozdílem, a to je podpora sítí páté generace.

Nejde ale jen o podporu 5G. Byl vyměněn procesor za Dimensity 6300, což je rozhodně slušná volba na tuto třídu. Na zadní straně je stále dvojice foťáků 50+2 MPx a přední strana je osazena 8MPx snímačem. Baterie si zachovala kapacitu 5000 mAh a stále je k dispozici konektor pro sluchátka.

Samsung se rozhodl pro Galaxy F06 5G zajistit aktualizace po dobu čtyř let. Nejenže bude mít po tuto dobu bezpečnostní aktualizace, ale dle oficiálních stránek by se měl dočkat Androidu 15, 16, 17 a dokonce 18. Co se týče ceny a dostupnosti, tak na tyto informace si musíme počkat. I tak je dobré vidět, že i takto základní mobil bude mít dlouhou softwarovou podporu.

Specifikace Samsung Galaxy F06 5G

displej: 6,7 palců, 720 x 1600 pixelů (HD+), LCD, 800 nitů

procesor: MediaTek Dimensity 6300

4/6 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 14 + OneUI

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

5G, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

rozměry: 167,3 x 77,3 x 8 mm; 191 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Galaxy F06 5G je sice základní novinka, ale má dlouhou softwarovou podporu

Předchozí článek WhatsApp představuje nové motivy chatů Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama