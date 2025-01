Realme potvrzuje příchod sluchátek Buds Wireless 5 ANC

Realme Buds Wireless 5 ANC | Zdroj: Realme

Již ve čtvrtek 16. ledna oficiálně vyjdou nová bezdrátová sluchátka z dílny Realme. Ještě před samotným odhalením ze strany čínského výrobce vyplouvají na povrch bližší podrobnosti. Novinku v prodeji poznáme pod přesným názvem Buds Wireless 5 ANC, která samozřejmě budou vycházet ze svého předchůdce. Akorát se dočkáme vylepšených funkcí uvnitř.

Ze čtverky pětka

Jak je dobrým zvykem u firem z Asie, tak loňský model Buds Wireless 3 ANC přímo nahradí Buds Wireless 5 ANC. Zástupce s číselným označením 4 bude zcela vynechán, jelikož podle čínské numerologie je tato číslovka označována za nešťastnou. Bezdrátová nákrční sluchátka by měla lákat na hybridní ANC technologii eliminující hluk až do výše 50 dB a 38hodinovou výdrž (bez aktivovaného ANC). Okolní šum půjde redukovat ve 3 úrovních.

Technologie ENC bude promlouvat do kvality hovorů nebo případní sportovci nepochybně ocení získanou certifikaci odolnosti IP55. Prodejci mají nabízet minimálně tři barevné možnosti – černou, fialovou, stříbrnou. Poslední generace po přepočtu stála okolo 450 Kč a dokonce nelze ani očekávat nijak výrazné zdražení. V pozdější době by mohla také dorazit osekaná varianta s přídomkem Lite. Každopádně už příští týden zjistíme vše do posledního detailu.

