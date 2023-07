Realme představila sluchátka Buds Wireless 3, nabídnou prostorový zvuk a 40 hodinovou výdrž

Zdroj: Technukti

Společnost realme vedle řady nových telefonů narzo 60 uvedla také bezdrátová sluchátka Buds Wireless 3, která jsou navržena tak, aby byla lehká a pohodlně se nosila.

Nová sluchátka realme Buds Wireless 3

Buds Wireless 3 jsou vybavena 13,6mm dynamickým měniči se zvukovým algoritmem Dynamic Bass Boost (DBB) pro poskytnutí čistých vokálů a opravdu bohatého zvukového výstupu. Sluchátka jsou navíc vybavena proprietární technologií, která poskytne 360° prostorový zvuk. Sluchátka jsou vybavena baterií, která nabídne až 40 hodin přehrávání. Po 10 minutách nabíjení jsou sluchátka připravena poskytnout až 25 hodin výdrže.

Ve výbavě dále nechybí potlačení okolního hluku a to až do intenzity 30 db a mnoho uživatelů ocení nízkou latenci přenosu díky bezdrátové technologii Bluetooth 5.3. To má samozřejmě další benefit v podobě možnosti připojit až dvě zařízení najednou. Nechybí samozřejmě ani odolnost proti vodě a prachu IP55. realme Buds Wireless 3 se začínají prodávat v Indii za speciální zaváděcí cenu 1 699 rupií, co činí v přepočtu zhruba 447 Kč.

Zdroj: fonearena.com

