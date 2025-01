Nová Tesla Model Y je k dispozici už i u nás

Zdroj: Tesla

Pravděpodobně nejočekávanější elektromobil posledních několika let, nová Tesla Model Y, známá pod kódovým označením „Juniper“, konečně přijíždí na český trh. Co všechno o novém Modelu Y víme, jaká je jeho cena a kdy se mohou zákazníci těšit na první dodávky modelu, to vše se dozvíte v článku.

Nový Model Y přijíždí v opravdovém stylu

Model Y toho dosáhl opravdu hodně. V roce 2023 se stal nejprodávanějším automobilem Evropy a celkově se ho od počátku výroby stihlo prodat asi 3,5 milionu kusů. Nyní se na trh vrací v nové verzi, která zákazníkům nabízí přepracování od úplných základů.

Model Y Launch Series

Zatím je v oficiálním konfigurátoru Tesly nový vůz dostupný pouze v limitované edici, kterou společnost nazvala Launch Series. Její cena je 1 529 900 Kč a dodávky budou dle webu Tesly zahájeny již v březnu. Na výběr jsou zatím pouze dvě barvy, kterými jsou Solid Black a Quicksilver. V ceně jsou pak započítána i 20palcová kola a tažné zařízení. Více si tedy zákazníci zatím vybrat nemohou. V příštích měsících se však určitě objeví mnohem více možností.

Design

Nový Model Y vychází z kompletně nového designového jazyka kalifornské automobilky, který se inspiroval u elektrického pickupu Cybertruck a nedávno představeného Cybercabu. Nové verzi tak nechybí ostřejší linky a hlavně nápadní přední maska se světelnou linkou. Novinkou je pak i integrace přední kamery s ostřikovačem. Zajímavý je ale i zadní světelný panel, který je postaven na systému odrazu světla, jenž je dle Tesly první svého druhu. Díky všem těmto změnám tak kalifornská automobilka opět dokázala vylepšit aerodynamiku svého vozu.

K množství změn samozřejmě došlo i v interiéru, který se inspiroval u Modelu 3 Highland. Nechybí tedy ambientní osvětlení a velká 15,4palcová obrazovka, doplněná menším 8palcovým displejem vzadu. Zadní sedadla se dají elektricky sklápět, ty přední nově disponují odvětráváním. Tesla ale myslela i na zvuk, a tak se celkový počet reproduktorů zvýšil na patnáct. K lepšímu zážitku z jízdy pak přispěje i vylepšené akustické sklo a nový podvozek. Dočkáme se tedy mnohem pohodlnější a tišší jízdy, než kdykoliv dříve. K malé změně dojde i u ovládání blinkrů. Kritizovaná tlačítka na volantu už u nového Modelu Y nenajdete, vrací se klasická páčka.

Specifikace

Co se týče specifikací, k těm nám toho Tesla zatím moc neřekla. K dispozici jsou totiž zatím pouze specifikace verze Launch Series. Ta přichází ve verzi Long Range s dojezdem až 568 kilometrů dle WLTP, vybavená pohonem všech kol Dual Motor, který zajistí zrychlení z nuly na sto za 4,3 sekundy.

Hmotnost vozu činí 1997 kilogramů a do nákladového prostoru se vejde 2138 litrů. Oficiální spotřeba energie vozu má činit 15,3 kWh/100 kilometrů a baterie vozu bude schopná nabíjet se rychlostí až 250 kW. Za 15 minut tak podle automobilky přidáte až 266 kilometrů dojezdu.

Nový Model Y bude možné vidět již od 31. ledna v pražském showroomu Tesly. Pokud tedy uvažujete o návštěvě, můžete se registrovat na stránkách Tesly.

