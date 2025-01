Dvojitá skládačka od Samsungu je na obzoru

Zdroj: Samsung

Svět mobilních technologií neustále hledá další způsoby, jak inovovat současné produkty. Hranice toho, co je možné, se posouvají stále dopředu a ukázkou toho je i jihokorejský Samsung. Ten v rámci akce Unpacked nenápadně navnadil na dvojitě skládací smartphone.

Tohle bude pro Samsung premiéra

Technologický svět s velkým napětím očekává další kroky společnosti Samsung na poli se skládacími mobilními telefony. Po velkém úspěchu modelů Fold a Flip se nyní můžeme těšit na něco, co tu opravdu ještě nebylo. Zdá se totiž, že jihokorejský gigant míří ještě trochu dál. Dvojité skládání se stane realitou již brzy.

Náznaky se objevily v rámci události Samsung Galaxy Unpacked. Hlavní pozornost samozřejmě patřila nové vlajkové lodi Galaxy S25. V jednu chvíli ale Samsung nenápadně poodhalil své plány do budoucna. Krátký záběr na tajemnou prezentaci ukázal vedle headsetu a chystaných chytrých brýlí také mobilní telefon s dvojitým skládáním a dispejem rozděleným na celkem tři části. Samsung tímto tahem získal přesně co chtěl. Netrvalo to totiž dlouho a mezi fanoušky se na sociálních sítích rozjely všemožné spekulace.

Dle neoficiálních informací má být nová skládačka limitovanou edicí a do výroby se tak dostane pouze asi 200 tisíc kusů. Uvedení na trh se pak pravděpodobně odehraje někdy během třetího čtvrtletí roku. Zajímavá pak bude rozhodně cena očekávaného produktu, která by dokonce mohla trhnout rekordy.

Zdroj: gsmarena.com

