GUG: Zasypány stráně sněhem, spouštějí se akce

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Závěr roku byl hektický, přesto jsme si stihli užít vzájemnou přítomnost na GUGmas v Jihlavě, kde jsme společně oslavili GUGera roku, kterým se stal Pavel Hodál, počin roku, kterým byl už loni DevFest 2025 a fail roku, kterým je náš web! Už jste ho viděli? Speciální cenu roku letos získala Kat a my jsme vděční, že svůj neutuchající entuziasmus a talent spojovat lidi věnuje i nám. // David s pomocí AI vytvořil legendární video z perspektivy prasátka. // 34 z nás se pustilo do studia kurzu Google AI Essentials, 18 začalo studovat a 4 lidi studium dokončilo v původním termínu. // Do nového roku vstupujeme s vědomím podpory od Nadace Livesport pro naše DigiDay #EDU vysílání, děkujeme, velmi si toho vážíme! // Chceš se k nám přidat a vzdělávat Česko v digitálních dovednostech? Stačí se přihlásit!

AKCE

TIPY A TRIKY

Fandíš open source, ale spravovat decentralizované sítě je pain? Mrkni na Openvibe, který slibuje všechny tyto sítě zobrazit do jedné timeliny. Velká část jeho kódu je práce našeho Domiše.

I my v GUG.cz existujeme ve světě posedlém růstem, škálováním a maximalizací dopadu. Od softwaru přes vzdělávání až po sociální změny, všude se snažíme zasáhnout co nejvíce lidí, co nejrychleji.Ale v tom shonu snadno ztrácíme ze zřetele něco klíčového – hloubku skutečné péče.

Jak píše Steven Scrawls, autor článku „Care Doesn’t Scale“, péče je jiná. Není to komodita, kterou lze masově produkovat a distribuovat. Není to algoritmus, který se dá replikovat donekonečna. Péče je bytostně osobní, hluboce lidská interakce, která kvete v intimitě a důvěře. Kvete v malých komunitách, v laskavosti věnované jednomu člověku, v naslouchání a v porozumění.

A ano, péče neškáluje. Nemůžeme ji znásobit bez ztráty její podstaty. Když se snažíme „škálovat péči“, často ji nechtěně transformujeme v byrokratické systémy, v neosobní programy, ve statistiky, kde se vytrácí člověk a jeho jedinečné potřeby.

Co když právě v tom tkví krása péče? V její omezené, ale o to hlubší povaze. V tom, že se můžeme plně soustředit na jednoho člověka, na jednu komunitu, a tam udělat skutečný, hmatatelný rozdíl. V tom, že i když nemůžeme zachránit celý svět, můžeme být světlem pro někoho ve tmě.

Chceme říct: buďte dobří. Starejte se o sebe a svoje nejbližší. A pokud cítíte, že máte péče na rozdávání, věřte, že i ty nejmenší projevy se ve světě neztratí, i když se to na první pohled nemusí zdát.

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v digitálních dovednostech. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama