Blackview BV8200: revoluční odolný telefon s duálním displejem a bleskem a AI nástroji

Společnost Blackview představuje svůj nový model BV8200, který redefinuje standardy odolných smartphonů. Tento „rugged flagship“ přináší inovace v podobě duálního displeje, duálních blesků, pokročilých AI nástrojů pro úpravu fotografií a 120Hz chytrého obnovovacího režimu. BV8200 je ideálním společníkem pro outdoorové dobrodruhy i náročné pracovní podmínky.

Klíčové funkce Blackview BV8200

Hlavní 2.4K displej a chytrý zadní displej

BV8200 disponuje hlavním 6,5palcovým displejem s rozlišením 2.4K a obnovovací frekvencí 120 Hz, který zajišťuje plynulé prohlížení a hraní her. Chrání ho odolné Corning® Gorilla® Glass 5, které je odolné proti škrábancům i pádům.

Na zadní straně najdete kruhový 1,3palcový chytrý displej, který slouží pro rychlý přístup k notifikacím, fitness údajům, hudbě nebo kompasu. Díky 19 přizpůsobitelným ciferníkům můžete vyjádřit svůj styl.

Duální LED blesky pro maximální bezpečnost

BV8200 je vybaven dvojicí 170lumenových LED blesků, které jsou o 70 % jasnější než u předchozích modelů. Světelný dosah dosahuje až 18 metrů a SOS režim zaručuje bezpečí i v krizových situacích.

Fotoaparát s AI nástroji pro dokonalé snímky

BV8200 je vybaven 50MP fotoaparátem Samsung® ISOCELL GN5 s OIS, který umožňuje zachytit ostré snímky i za slabého osvětlení. Přední 32MP kamera zajistí dokonalé selfie, zatímco 13MP ultraširokoúhlý objektiv rozšíří záběr. Speciální AI nástroje, jako AI Magic Eraser nebo AI Sky Replacement, umožňují upravit fotografie na profesionální úrovni.

Výkon, který nezklame

BV8200 pohání procesor MediaTek Helio G100, který nabízí rychlost až 2,2 GHz. Telefon zvládá multitasking díky až 36 GB RAM (12 GB + 24 GB rozšířené) a úložišti 256 GB, které lze rozšířit až na 2 TB. Systém DokeOS 4.0 na základě Androidu 14 přináší rychlejší odezvu, vyšší bezpečnost a optimalizované funkce pro efektivní práci.

Odolnost pro jakékoli podmínky

BV8200 je navržen tak, aby vydržel i extrémní podmínky. Certifikace MIL-SPEC 810H zaručuje odolnost vůči pádům z výšky až 1,5 metru, ponoření do vody do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut a tlakům až 5 ATM. Teplotní tolerance od -20 °C do +60 °C umožňuje používat zařízení v jakémkoliv prostředí.

Cena a dostupnost

Blackview BV8200 má celosvětovou premiéru na AliExpressu od 31. prosince 2023 do 7. ledna 2024. V rámci předprodeje bude k dispozici za zvýhodněnou cenu 199 USD (cca 4 900 Kč – s dodatečnými slevami díky kupónům). Nepropásněte šanci získat tento revoluční odolný telefon za výjimečnou cenu!

Blackview BV8200 je kombinací inovací, výkonu a odolnosti, která přináší uživatelům vše, co potřebují pro zvládnutí každé výzvy.



