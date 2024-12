Ulefone vydává tablet Tab W10 pro masy

Ulefone Tab W10 | Zdroj: Ulefone

Čínská společnost Ulefone rozšiřuje vlastní nabídku tabletů o nový přírůstek s názvem Tab W10. Zařízení by mělo být určeno pro co nejširší spektrum uživatelů. Za zajímavou prodejní cenu nabízí výbavu charakteristickou pro segment střední třídy. Jeho dostupnost sice bude na začátku velmi omezená, ale v pozdější době by mohlo dorazit do našeho koutu světa.

Novinka pro masy

Tablet v těle o tloušťce 7,85 mm ukrývá 10,1palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Součástí hardwarové stránky je osmijádrový procesor Tiger T606 od Unisoc, 4GB operační paměť RAM (+ 4 GB virtuálně) nebo 128GB interní úložiště podporující maximálně 1TB paměťové microSD karty.

Celkovou výdrž ovládá článek baterie o velikosti 6 600 mAh, který si rozumí pouze se základním 10W nabíjením. Dále zadní stranu obsadil osamocený 8MPx objektiv fotoaparátu a jedna přisvětlovací LED dioda. Z ostatních prvků výbavy si zaslouží zmínku přední 5MPx kamerka, dva stereo reproduktory, operační systém Android 14 bez jakéhokoliv dalšího rozhraní či 3,5mm audio jack.

K dispozici bude jen jedno barevné provedení (šedé) za doporučenou cenu začínající u hranice 3 585 Kč. Zájemci k tomu mohou přikoupit hromadu jiných příslušenství v podobě například odolného obalu nebo ochranných sklíček.

