Jovi zřejmě bude nová subznačka mobilů

Zdroj: Vivo

Některé společnosti mají své vlastní subznačky, kterými chtějí zaujmout zákazníky. Zpravidla se dočkáme nějakého zacílení. Například u Xiaomi najdeme střední modely pod značkami jako Redmi a Poco, zatímco BlackShark jsou herně orientované mobily. I takové Vivo má svou subznačku iQOO, o které se spekuluje, že brzy vstoupí na globální trh. Zatím se v našich končinách jen sporadicky objevují tyto mobily. Vivo ale asi chystá další subznačku s názvem Jovi.

Jovi

V tomto případě ještě není nic potvrzené. Zdroje vychází ze záznamů v různých databázích, kde se začaly objevovat modely referující na značku Jovi. Samotné označení ale nepoužije Vivo poprvé. Stejný název má i chytrý asistent, což možná bude nakonec i reference právě na mobily. Ty možná budou více založeny na AI funkcích.

Co se týče dostupných informací, tak se mají připravovat tři novinky V2427 (Jovi V50), V2440 (Jovi V50 Lite 5G) a V2444 (Jovi Y39 5G). Je dost možné, že se nebude jednat o zcela nové mobily s jiným designem. Vivo asi použije některé existující modely ze svého portfolia a jednoduše je uvede na trh s novým názvem a případně logem.

Jovi asi zacílí na střední třídu, jelikož Jovi V50 Lite 5G bude vybaven procesorem Dimensity 6300. Neočekáváme, že základní model Jovi V50 nabídne nějaký procesor nebo výbavu z top modelové řady.

Nyní je ale otázkou, jestli nová subznačka bude cílit na konkrétní trhy, nebo zamíří i do světa, případně do Evropy. To zatím nevíme, ale samotné uvedení by se mohlo odehrát v první polovině příštího roku.

Zdroje: 91mobiles.com, gsmarena.com

