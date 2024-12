Recenze originálního průhledného krytu Apple na iPhone 16 Pro Max [recenze]

Průhledný kryt s MagSafe na iPhone 16 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Spolu s iPhone 16 Pro Max jsme začali testovat také originální Clear Case s MagSafe. Jelikož obaly rád střídám a mám jich několik, nabízí mi to pěkné srovnání s jinými od třetích stran. Dneska se tak ve stručnější recenzi mrkneme, jaký je tento Apple obal.

Průhledný kryt s MagSafe na iPhone 16 Pro Max

Originální Apple průhledný obal mě překvapil odkrytou spodní stranou, jako to měly obaly kdysi v dobách iPhone 6. Přitom originální silikonové (a ještě vloni i FineWoven) měly spodek již zakrytý, a tedy lépe chráněný například při pádu.

Jakkoliv z obrázku může vypadat jako silikonový, je vyrobený z tvrdého plastu a není vlastně vůbec ohebný. Do ruky padne příjemně, jen je na můj vkus občas až příliš kluzký (zvlášť pokud máte mastné ruce).

Do kapsy se ale možná právě díky tomu zasouvá dobře a netrpí tak problémem silikonových obalů. Při častém užívání s kapsou však chytá drobné nečistoty za kraje sousedící s displejem, což je pak po pár dnech/týdnech vidět a je dobré telefon z obalu vyjmout a vyčistit.

Tlačítka jsou také plastová, což je trochu škoda, hliníková mám raději. Bílé zvýraznění camera control a MagSafe může zaujmout, stále však přemýšlím, zda se mi to v kombinaci se zlatým telefonem líbí. Jako jeden z mála obalů zde tedy není díra, ale Apple zde používá safírovou plošku s vodivou vrstvou. Camera Control se tak ovládá skvěle, jako by telefon ani nebyl v pouzdru.

Odolnost po pár měsících (střídavého používání s ostatními obaly) hodnotím pozitivně – obal stále vypadá dobře a nejeví znaky používání a ani škrábance na něm nejsou vidět. Ostatně zvýšenou odolnost slibuje i samotný Apple a také uvádí, že by obal neměl „ani po delší době nezežloutnout“. To nám ale ukáže až čas, většinou to ale trvá u nových obalů minimálně rok.

Zhodnocení

Osobně se mi na tomto obalu líbí fakt, že s ním nezakryjete barvu svého telefonu a stále ho ponecháte chráněný. Materiál je příjemný a do kapsy se zasouvá jednoduše oproti silikonovým. Nevýhodou může být vyšší kluzkost a nechráněný spodek kvůli výřezu. Cenovka tohoto obalu činí 1 490 Kč. To je hodně na poměrně obyčejný byť kvalitně provedený průhledný obal. Je tak na vás, zda zvolíte originální Apple obal s Camera Control tlačítkem, nebo se poohlédnete jinde.



