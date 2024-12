Recenze magnetického stojánku Epico UltraBase EF45 3in1 Fold [recenze]

Epico UltraBase EF45 3in1 Fold; zdroj: Dotekománie

Dobíjecí stojánky jsou od doby představení MagSafe s magnetickým připevněním čím dál tím populárnější. Značku Epico pak také myslím není třeba nijak představat, od toho českého výrobce příslušenství už jsme testovali několik kousků jako klávesnice k iPadu, huby k Macu a podobně. Dnes se podíváme na jednu novinku – nabíjecí skládací stojánek tři v jednom s názvem UltraBase EF45 3in1 Fold.

Konstrukce

Epico UltraBase EF45 3in1 Fold je skládací stojánek vyrobený z hliníku dostupný v jedné barvě s názvem Titanium. Titanový ale není, nicméně odstín by měl nejspíš odpovídat přírodnímu titanu na iPhonu. Ten jsem ale po ruce pro porovnání neměl. Plocha, která se dotýká vašeho telefonu a sluchátek, je pak jemně pogumovaná, což je pozitivní.

Oproti předchozí generaci má nynější stojánek ostřejší tvary a není tak zaoblený, což se mi líbí. Celkem jsou zde stále tři “přihrádky” pro tři zařízení – iPhone s MagSafe či jiný telefon s bezdrátovým nabíjením Qi, dále Apple Watch a pak pro bezdrátová sluchátka s Qi nabíjením.

Je škoda, že tento model ještě nepodporuje nový standard Qi2, ten umí až stojánek s označením Epico UltraBase EF55. Kvůli tomu iPhonu dokáže dodat pouze 7.5 W, jiným telefonům pak až 15 W. Apple Watch umí dobíjet maximálně výkonem 2,5 W a bezdrátová sluchátka až 5 W. Pochválit musím fakt, že přímo v balení dostanete kabel a adaptér do zásuvky s výkonem 25 W, který je navíc velmi kompaktní.

Na nějaké rychlé dobíjení iPhone tento stojánek není a hodí se tak spíše na noční nabíjení, kdy vám nejde tolik o rychlost. To samé lze říci i o hodinkách, jelikož v praxi se s touto nabíječkou dobíjí aktuální Apple Watch Series 10 dvakrát pomaleji než s originální nabíječkou. Na 50 procent dobití těchto Apple Watch jsem se dostal za 50 minut, plné dobití pak trvalo zhruba dvě hodiny.

U telefonů jsem měřil dobíjení iPhone 13, které trvalo z 0 na 50 procent 1 hodinu a plné dobití pak zabralo zhruba 2,5 hodiny. U novějšího iPhone 16 bylo dobíjení o maličko pomalejší a za hodinu se telefon dostal na 36 procent. Na 80 procent se dostal za něco málo přes dvě hodiny.

Stojánek se za mě skvěle hodí nejen třeba na noční stolek, ale i na cesty, jelikož pokud máte chytré hodinky od Applu, nebudete muset tahat dva kabely a jejich puk. Takto máte řešení tři v jednom, což je praktické.

Standardní cenovka Epico UltraBase EF45 činí dva tisíce korun, v akcích ho lze sehnat ale i za 1600 korun. To už není zase tak špatná cenovka, když vezmete v potaz, že máte tři nabíječky v jednom včetně adaptéru do zásuvky. Stojánek je kvalitně zpracovaný, a pokud bych měl něco vytknout, tak to bude pravděpodobně absence podpory Qi2 a pomalejší dobíjení Apple Watch. Nicméně jak jsem zmiňoval, pokud budete dobíjet přes noc, toto vás vůbec trápit nebude.

Za poskytnutí produktů pro redakční test děkujeme společnosti Epico. Epico UltraBase EF45 si můžete prohlédnout zde. Produkt si pak můžete zakoupit v obchodech Mobil Pohotovost, iWant, Alza a dalších.



