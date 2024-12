Google pracuje na vyhledávání za pomoci AI módu

Zdroj: makeuseof

Google pracuje na nové funkci s názvem „AI Mode“ pro svou aplikaci Vyhledávání na Androidu, která by mohla přinést konverzační a multimodální způsob vyhledávání. Tato funkce, označovaná také jako „AIM,“ by mohla změnit způsob, jakým uživatelé interagují s Googlem, díky kombinaci hlasových a vizuálních vstupů.

Co je „AI Mode“ přinese?

AI Mode se zdá být rozšířením klasického vyhledávání Google, přičemž využívá umělou inteligenci pro vytvoření plynulé a interaktivní konverzace s uživateli. V nové verzi aplikace Google na Androidu (verze 15.48 beta) byly objeveny následující klíčové prvky:

Hlasové a vizuální vstupy: uživatelé budou moci využívat mikrofon k hlasovým dotazům, pořizovat fotografie nebo přidávat obrázky z galerie pro přesnější hledání.

Následné otázky: AI Mode umožní klást další otázky na základě předchozích odpovědí, čímž se vyhledávání stane přirozenější a efektivnější.

Přerušení odpovědí: bude možné zastavit načítání odpovědí, pokud uživatel chce přesměrovat nebo upravit svůj dotaz.

Možnost „Threads“: zdá se, že funkce zahrne záznam předchozích konverzací, což usnadní zpětné dohledání informací.

Jak bude AI Mode integrován?

Podle kódu obsaženého v aplikaci by mohl mít AI Mode vlastní záložku na spodním panelu aplikace, kde jsou aktuálně sekce Domov (Google Discover), Vyhledávání, Uloženo a Upozornění. Dále se zvažuje integrace do „Threads,“ což by mohl být nový způsob, jak zobrazovat historii konverzací s vyhledávačem.

Co přináší AI Mode oproti současnému vyhledávání?

Google Search v současnosti nabízí pouze základní hlasové vyhledávání, které transkribuje dotaz a zobrazí výsledky ve formě tradiční stránky. AI Mode by tento proces výrazně vylepšil:

Konverzační odpovědi: místo jednorázových výsledků by uživatelé mohli pokračovat v interakci s Googlem formou otázek a odpovědí.

Vizuální komponenta: díky integraci funkcí podobných Google Lens by uživatelé mohli přikládat fotografie a videa k lepšímu kontextu dotazu.

Personalizace: AI Mode by mohl využívat historii dotazů a personalizované odpovědi na základě uživatelských preferencí.

Google v posledních letech čelí konkurenci od jiných AI asistentů, jako je ChatGPT a další modely, které se zaměřují na multimodální interakce a konverzační AI. AI Mode by mohl Google posunout vpřed tím, že vylepší tradiční vyhledávání a zpřístupní pokročilé funkce uživatelům běžných zařízení, jako jsou smartphony s Androidem.

Zatím není jasné, kdy a zda bude AI Mode oficiálně uveden na trh. Funkce nalezené v beta verzi aplikace často slouží pouze k testování a nemusí se dostat do finální verze. Nicméně zavedení „AI Mode“ naznačuje, že Google plánuje zásadní inovace ve způsobu, jakým lidé komunikují s vyhledávačem, a posiluje svou pozici v oblasti umělé inteligence.

Pokud bude AI Mode spuštěn, mohl by se stát revolučním nástrojem pro vyhledávání, který zlepší přístup k informacím a umožní přirozenější a plynulejší interakci mezi uživateli a technologií.

