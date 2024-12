OnePlus finišuje s hodinkami Watch 3

OnePlus Watch 2 | Zdroj: OnePlus

Chytré hodinky pod značkou OnePlus se podle nejnovějšího úniku dočkají zanedlouho svého pokračování. V pořadí třetí generace je půl roku od poslední zmínky zase totiž o něco blíže k oznámení. Dnešní zpráva dokonce odhaluje první prvky ze seznamu výbavy, které u novinky s oficiálním názvem Watch 3 (OPWWE251) bez pochyb udrží nastavenou laťku.

Vítané změny

O hlavní změnu se postará otočná korunka, která jednoznačně usnadní nebo zjednoduší celkové ovládání. Přitom výrobce nehodlá do samotného zpracování nijak zasahovat. Velikost pouzdra naroste, za což může vděčit větší úhlopříčce displeje. Jako další novinka bude představena funkce EKG. Tím dojde k rozšíření možnosti sledování zdravotního stavu uživatele, což hodlají zpřístupnit pouze na vybraných trzích díky potřebným certifikacím. Pravděpodobně stejný scénář čeká i očekávanou podporu LTE sítí. To by se mělo postarat hlavně o daleko větší nezávislosti na spárovaném zařízení.

Z hardwarových prvků můžeme zase vyhlížet čipovou sadu Snapdragon W5 Gen 1 od Qualcommu. Následovat má 2GB operační paměť RAM či interní úložiště o velikosti 32 GB. Zahraniční zdroje se zatím nedokážou shodnout na velikosti článku baterie, neboť se pohybují konkrétně v rozpětí od 500 do 631 mAh. Softwarovou stránku zastoupí prověřený WearOS od Googlu včetně platformy RTOS prodlužující výdrž hodinek.

K odhalení údajně dojde během 1. čtvrtletí roku 2025, ale už na 7. ledna mají připravenou tiskovou konferenci k hromadě novinek. Zůstává otázkou, zda tento přírůstek nedorazí až později.

Zdroje: smartprix.com, gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama