Apple TV+ bude zdarma na tento víkend

Někdy se objeví relativně zajímavé nabídky a akce od větších společností. Mezi takové můžeme zařadit i jednu speciální akci od Applu.

Oficiální účet streamovací služby Apple TV+ na sociální síti X zveřejnil příspěvek, kde jednoduše konstatuje, že tento víkend bude možné sledovat filmy a seriály z vlastní produkce zdarma.

This weekend, see for yourself.

Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms

— Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024